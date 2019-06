研究：2/3健康印度人出現抗藥性

中評社香港6月5日電/印度醫學研究委員會發表研究顯示,每3個健康的印度人,有2個出現對抗生素的抗藥性。這顯示在濫用抗生素下,印度有愈來愈多人對常見抗生素有抗藥性。



印度醫學研究委員會(Indian Council of Medical Research,ICMR)的這項研究,是針對207名沒有接受任何抗生素治療,且至少1個月內未罹患任何慢性病的民眾糞便樣本進行分析。



中央社消息,“印度時報”(Times of India)引述這份研究報告指出,ICMR在上述207人中的139人糞便樣本,發現他們對一種或多種抗生素出現抗藥性。其中,有60%和41.5%的人對最常用的頭孢子菌素類(cephalosporins)和氟奎諾酮類(Fluoroquinolone)兩種抗生素出現抗藥性。



領導這項研究的昌迪加爾學士後醫學教育與研究院(Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh)醫學微生物學教授芮伊(Pallab Ray)表示,這項研究發現應視為警訊。



芮伊說,這項研究顯示,抗生素使用不當是如何改變了健康腸道的菌群成為對抗生素具有抗藥性的菌群,這些微生物現在還是對低階抗生素有抗藥性的菌群,但如果濫用抗生素持續存在,可能也對高階抗生素產生抗藥性。



印度肝膽科學醫院(Institute of Liver and Biliary Sciences,ILBS)院長沙林(S K Sarin)說,健康的個體出現對抗生素抗藥性相當引人關注,這意味著未來一些感染更難以治療。



印度健康個體對抗生素出現抗藥性,他分析,對感冒等輕微病症不當使用抗生素為最大原因,但其他因素也包括對家畜與家禽大量使用抗生素,導致抗生素殘留而讓食物鏈頂端的人類體內細菌出現抗藥性。



領導全印度醫學院(AIIMS)2015年起對亞穆納河(Yamuna)遭藥物污染進行研究,以解釋出現超級細菌現象的醫師維爾潘迪安(T Velpandian)說,他們發現,河中溶解的藥物濃度隨著流經城市而增加。



維爾潘迪安表示,印度需要多管齊下的策略來遏止這場危機,包括防止藥物在人類和動物濫用及適當的處置機制,抗生素才不會最後進入環境中,而產生超級細菌。