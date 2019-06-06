邱毅提醒韓國瑜　莫讓王金平成極速炸彈

中國國民黨前“立委”邱毅。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月6日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前“立委”邱毅接受中評社訪問提醒，高雄市長韓國瑜要好好處理與前“立法院長”、不分區“立委”王金平的關係。韓王絕對不是只有去年高雄市長選舉“三山造勢（鳳山、旗山、岡山）”王成功輔選韓而已，兩人早在韓任“立委”時已結識，王對韓的過去知之甚詳，所以要避免王變成“不定時極速炸彈”。



曾任“立委”的邱毅表示，韓國瑜與王金平的關係，可追溯韓國瑜1993年至2002年間擔任“立委”時期。很多人不知道，韓最早是“立院”次團“新國民黨連線”成員，但不久就與親李登輝的“立院”次團“集思會”重要領部、前“立委”吳梓較接近。



他指出，王金平原本擔任過國民黨團黨鞭，擔任“立法院”副院長時靠李登輝力挺，打敗前“立法院長”劉松藩成為新任“立法院長”，所以李王關係很好，王與韓國瑜早就認識。



他說，韓國瑜的妻子李佳芬家族是前雲林縣長張榮味“張家班”的成員，張榮味又與王金平交好，所以王韓之間的關係，應非“萍水相逢”而已。韓國瑜離開政壇17、18年，總有需要幫忙的時候，王多少會有聽聞、間接或直接相助。



他表示，嚴格講，王金平才是政壇上比較了解韓國瑜的人，當初“集思會”的成員也對韓了解甚深，例如去年高雄市長選舉期間韓國瑜的對手，民進黨候選人陳其邁的父親陳哲男，就是當年“集思會”重要成員之一，韓與陳其遇兩人相約不惡意攻擊，也是避免韓與陳奇邁再次形象受損。



邱毅向中評社研判，王金平在今年初，挾“三山造勢”成功輔選韓的戰功，頻頻對外展露角逐拚大位的雄心，還到處強調高雄市長韓國瑜與他“心意相通”，王當時很篤定韓不會選2020，沒想到韓後來表態“Yes I do”。對於一個受過傳統政治歷練甚深的王金平而言，勢必尷尬萬分，感覺韓“過河拆橋，恩將仇報”、“卸磨殺驢”。



邱毅指出，王金平現在除了誓言選到底，心裡一定不是滋味，若是王真的翻臉，影響的不只是地方派系選票而已，也會傷及國民黨和韓，“解鈴還須繫鈴人”，韓國瑜要好好處理與王金平的關係，別讓王成為一個“不定時極速炸彈”。