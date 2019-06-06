中評現場：在津台胞迎端午　傳承愛國情

兩岸同胞一同唱響《明天會更好》（中評社 李娜攝） 中評社天津6月6日電（記者 李娜）“伸出你雙手／讓我擁抱著你的夢／讓我擁有你真心的面孔／讓我們的笑容充滿著青春的驕傲／讓我們期待明天會更好……”5日下午，伴隨著兩岸同胞一首《明天會更好》的歌聲，在津台青台生共迎端午主題活動落下帷幕。端午節前夕，天津市台辦邀請在津台青台生共度佳節，“傳承文化 愛香端午”在津台青台生共迎端午主題活動在兆豐路社區居委會活動大廳舉行。



天津市台辦副主任于為忠表示，文化需要傳承，傳承的是什麼呢？是愛國主義精神，是中華民族歷史上世世代代的英烈為了國家富強、人民幸福的追求。今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表重要講話，其中重要的主題之一就是希望兩岸和平統一。兩岸和平統一需要兩岸同胞心靈契合，他表示希望通過“傳承文化 愛香端午”的活動，讓在津台生台青融入到社區，融入到大陸基層社會交流，彼此的心能夠貼在一起。



南開大學周恩來政府管理學院行政管理系副教授黃清賢表示，這次活動主題是“傳承文化 愛香端午”，習近平總書記提出兩岸要深化融合發展，尤其是要心靈契合，其實就是中華文化傳承與發揚。所以我們需要通過一些非常有意義的活動，在溝通交流中拉近彼此的心靈距離。“希望可以透過像今天這樣的一個個活動，讓兩岸彼此手牽手、心連心，共創中華民族的偉大復興。”



天津台協副會長、天津羅升企業有限公司總經理陳文德在活動中發言表示，端午節是兩岸中華民族兒女共同的文化、共同的記憶，為了紀念愛國詩人屈原，不管在大陸還是台灣，在這一天都會舉辦賽龍舟、包粽子的活動。“愛國”是兩岸同胞非常敬重的、值得學習的主題之一。



陳文德介紹說在天津發展的台商，基本都有二三十年的“打拼史”，他們一直在為兩岸交流合作做貢獻，同時也為天津的經濟發展做出了貢獻。他表示，天津台商協會的台商朋友們都非常樂意扮演溝通兩岸的角色，他相信兩岸最後一定走向和平統一。



隨後，天津市和平區人民政府勸業場街道辦事處主任葉明介紹了和平區的區情概況，以及“地氣濃厚”的社區文化活動，他歡迎台灣同胞常來感受、多走走、多交流。



在交流活動環節，社區居民、志願者們與在津台青台生一同動手包粽子，品嘗粽香的美味。兆豐路社區居委會特意為台生台青準備了“猜字謎”，一條條懸掛在頭頂上方的字謎紙條吸引了台生的注意力。活動還邀請來和平區政協委員李興平與社區書法班老師教台灣學生們書寫端午節書法作品，並贈送學生們由書法老師現場書寫的寄語書簽；剪紙班成員教台灣學生製作端午節傳統剪紙，弘揚中華傳統文化。



互動活動環節上，社區文化志願者送上了京劇選段和舞蹈演出。來自天津大學的台生代表也熱情互動，“賣力”演唱起台灣知名歌手周傑倫的歌曲，引起現場掌聲連連。隨後，天津市台辦、兆豐路社區居委會贈送給在津台青台生驅蚊香囊、五彩手繩、絲網花等節目紀念品。最後，社區文化志願者、居民和台灣學生們一同合唱歌曲《明天會更好》這首著名的台灣校園歌曲，活動氛圍十分熱絡。



來自台北的在津台胞王雅美表示，自己來天津創業打拼3年多，這些年的端午節都是在大陸度過。她說舉辦這次活動，內心感到既難過又感動，難過是因為工作繁忙不能與家人一同過節，感動的是大家相聚在一起包粽子、迎佳節，讓她又體會到家的感覺。



在津台青台生代表近20人參與到“傳承文化 愛香端午”共迎端午主題活動，和平區兆豐路社區工作人員、政協委員、社區居民、志願者近40人。5日晚，天津台辦還邀請台青台生台商代表一同在海河游船，感受天津城市的夜色魅力。