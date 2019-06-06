中評重磅專訪：柯文哲兩岸論述全文

柯文哲在台北市政府接受中評社採訪團專訪，他直言，如果參與2020大選，他的兩岸論述就是他受訪講的，不會再變。（中評社） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠、鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪，面對兩岸關係，他強調應遵守體制，改善現狀。既然在現行體制處理兩岸事務，目前的政府組織有“外交部”，也有陸委會，這很清楚地說明“兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係”。柯也直言，若參加2020大選，屆時提出的兩岸論述與他接受中評社專訪提到的不會差很多。莫忘初衷，他的中心思想就是要讓人民過好日子。



在兩岸關係部分，柯文哲接受中評社訪問時引用了兩段大陸領導人習近平的話，“尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心”、“兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。”他說，兩岸還是要有交流才有善意，有善意才有更多交流，而“互相諒解”、有善意，才能夠化解兩岸僵局，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相解決問題的空間，所以他還是主張保持善意、互相交流是好的。



被問到未來若參選2020，兩岸論述還會改變嗎？柯文哲坦然地說，不會，戰略就是不會隨便更改太多才是戰略。2014年他第一次大甲媽祖遶境之前，去新港文教基金會演講，他寫下政治不難就是“找回良心”而已，過了5年再去那裡，他寫下“莫忘初衷”，找回良心、莫忘初衷，大概就是這樣。



柯文哲在台北市政府接受中評社採訪團專訪，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者黃筱筠、記者鄭羿菲。

