快評：美無條件挺台？卜睿哲當頭棒喝

中評社快評／前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲昨天在台北出席一個活動時表示，美國總統特朗普本人以一種獨特而搖擺不定的方式影響對台政策。對於台灣有人認為美國會百分之百支持台灣，卜睿哲直言“他們需要再想想”。



卜睿哲昨天出席的是“台北論壇基金會”組織的演講會，主題為“特朗普政府對台政策面面觀”，台積電創辦人張忠謀、前“副總統”呂秀蓮、前“外交部長”程建人等人也出席聽講。媒體對卜睿哲演講內容，最感興趣是以下這幾點：



一，特朗普政府的對台政策，在“外交與國防”採正面態度，但經貿政策上卻並非如此，“我們對待台灣的政策像精神分裂”；二，美國國會中有長期支持台灣的力量，但目前國會通過的“友台法案”，對美國總統都沒有強制約束力；三，即使中美之間走向零和競爭，台灣也不會自動成為受惠一方；四，有些台灣人認為美國對台灣的支持是100%，他們需要重新思考，不能說美國開了沒有條件支持台灣的空頭支票；五，台灣很有可能會成為中美賭桌上的籌碼，在最壞的情況下，台灣可能會出現代理人戰爭，毫無疑問地，台灣也會是唯一的輸家。



卜睿哲上述言論，針針見血，可說是對當前美台關係的實質的最坦白詮釋。台灣只不過是美國利益的一張牌，一直就是賭桌上的交易籌碼。對“親美仇中”、深信美國堅定挺台者，可說是當頭棒喝！聽卜睿哲之言，台灣當政者能不飆冷汗？！



卜睿哲為什麼要勸台灣三思？為什麼要直白點出美台關係的真相？或者他想讓台灣朝野知所警惕，也可能代表美方建制派勢力試圖在輿論上預防特朗普政府亂來。有一點可以確認的是，卜睿哲已意識到目前局勢的危險，未來有一天可能失控。卜睿哲甚至已預見到如果台灣當政者“不三思”的話，會有什麼後果。