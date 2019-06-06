柯文哲語中評：盼雙城論壇擴至北台灣長三角

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪時表示，兩岸交流還是有延續性、穩定性，要遵守過去已簽訂的協議和互動的歷史，繼續推動兩岸和平發展，雙城論壇至今已是第十屆，他的基本態度就是“促進交流、增加善意”，秉持“互信的態度”及“兩岸一家親”的精神，還是要“五個互相”。只要是對兩岸人民福祉有利之處、有利於兩岸關係和平發展，他都不會拒絕，也會努力做。



柯文哲建議，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方聯絡管道，其實可以擴大變成北台灣跟長三角的合作，北北基佔台灣生產總額45%，而長三角生產總額也佔全中國20%，若能擴大雙方經貿交流，也有助於台灣經濟整體動能。



柯文哲指出，今年雙城論壇的主題分為三大方向，青年，讓比較沒有意識型態的年輕人可以多交流、經貿，賺錢是雙方沒有戒心，希望能夠媒合雙方有意願的投資者，討論適合的投資項目、市政學習，學習對方的優點，對雙方都是有益的。



中評社採訪團在台北市政府11樓市長室旁的貴賓室專訪柯文哲，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者黃筱筠、記者鄭羿菲。貴賓室內也陳設了楊雄在上海市長任內所贈送的“上海風光”屏風，及多個上海區長所贈的紀念品。



以下是部份訪問全文：



中評社問:對於雙城論壇，基本立場為何？



柯文哲答:



基本立場



兩岸交流還是有他的延續性，那政策要穩定，所以兩岸還是要遵守過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。



雙城論壇是這樣，這也不是我開始的，到今年已是第十屆，既然已經舉辦九年也沒有理由第十年不辦，所以就繼續辦下去。台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，所以透過兩個城市交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，來增加善意，讓兩岸關係可以朝向正面發展，我想這也是身為台北市長該做的。



兩岸的交流，我還是有個基本態度，就是說“促進交流、增加善意”，秉持“互信的態度”及“兩岸一家親”的精神，還是要五個互相“互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解”，我覺得只要是有利於雙方人民福祉，有利於兩岸關係和平發展，我都不會拒絕，也都會努力去做。

