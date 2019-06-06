柯：只有中美對抗的台灣問題　哪有兩岸關係

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠、鄭羿菲）針對中美對抗，無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪時表示，中美對抗是未來15年的世界局勢，而中美打貿易戰，人人倒楣，我們常常講兩岸關係，但其實他認為只有中美對抗下的台灣問題，哪有什麼兩岸關係？為什麼他講親美友中？表達就算我們跟美國友好，但也不必就對大陸方面惡言相信，甚至採取敵對態度。



柯文哲指出，在政治現實上，台灣民眾居住在大陸的有約200萬人，對大陸出口總額約佔整體出口的40％，台灣去年更是對中國大陸出超近830億美元，這種狀態下若跟大陸惡言相向，怎麼做下去？在美中對抗狀態下，基於這些人口現實、經貿現實，還是要跟中國大陸維持良好的互動關係，這也是我們舉辦雙城論壇的理由。



柯文哲坦言，他比較擔心台灣政客利用中美對抗局面，拉高統獨對抗的議題、爭議，來謀取黨派政治利益，甚至是個人的利益，其實台灣平常也沒有什麼統獨議題，但每到選舉，統獨議題就會被挑起，這在他2018台北市長選舉過程中就看得出來。



柯文哲在台北市政府接受中評社採訪團專訪，成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者黃筱筠、記者鄭羿菲。



以下為部分訪問全文：



中評社問：美中對抗的局勢下，台灣應該如何應對？



柯文哲答：



美中對抗



美國目前仍是世界上最強大的國家，不可諱言美國對台灣政局有實質、強大的影響力，特別美國在亞太區域中還是舉足輕重，始終扮演著重要角色。



但自美國總統特朗普上台後，美國對中國的態度逐漸轉變，常常有人問是不是換了特朗普就會改變？我這次去美國見過美國的國務院、國防部、國安會、國土安全部、六個智庫，從保守黨到民主黨，我發現目前的美中關係絕不是一個特朗普總統造成的。美國對中國的態度，不管是參議院、眾議院、民主黨、共和黨、中央政府、地方政府，對中國的態度相當一致，不敢說是反中，但最起碼是防中。所以美國官方言語已經說中國是競爭的對手，而不是合作的夥伴。我覺得美國作為世界上的強國，中國也在崛起，我認為美中對抗就是未來15年的世界局勢，整個世界局勢就是中美對抗。



但美中對抗打貿易大戰，非美中之福，非亞太之福，甚至也非世界之福。我認為有一個和平、穩定發展的全球化秩序，對世界上任何國家都是好的，美中大戰打下去，人人倒楣。

