中國陸軍首批船艇女士官學員完成院校培訓

女士官學員合影。 中評社北京6月6日電／新華社消息：中國陸軍軍事交通學院鎮江校區“江海十九號”畢業綜合演練近日在鎮江落下帷幕，陸軍首批船艇女士官學員在演練中完成各項考核，這標誌著她們圓滿完成在校兩年的學習任務。下一步，她們將被分配到一線部隊，在各專業崗位進行為期1年的實習，經考核合格後，成為陸軍船艇部隊航海和通信專業女士官。



2017年，陸軍首次從邊海防部隊優秀士兵中考核選拔出數十名船艇專業女士官學員。在校學習期間，根據船艇航海技術、船艇通信技術等專業人才培養要求，這些女學員學習了政治理論，強化了軍事體能和戰鬥基礎技能，參加了地文航海、天文航海、內河航行、船艇操縱、信號通信等課目訓練，完成了相關實踐性教學，先後在通信、航海、機電等崗位觀摩實習，擔任船艇見習士官，熟練掌握了航海儀器操作、船艇航海保障、船艇通信裝備、船艇雷達裝備等技能。據統計，首批船艇女士官學員各門課程考核優良率達到85%。



據悉，在校期間，她們還積極參加全國海洋航行器大賽等比賽並斬獲佳績，勤奮學習英語、計算機等知識，認真鑽研相關專業技能，先後有7名學員通過英語和計算機等級考試，2名學員獲得多項專利，10餘名學員獲得人力資源管理師、電工證和焊工證等資格證書。

