大華網路報：獨派也就是失落的一派而已

蔡英文 中評社香港6月6日電／李遠哲日前又找了一批人搞了一個連署書，要蔡英文知所進退。大華網路報今天專欄文章說，這份連署書還有個標題，名為“台灣已走到興衰絕續的十字路口——我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲”，聽起來何其可笑。一方面，台灣不是處在十字路口，而是已經走在衰亡的道路上，或者用李遠哲的話來說，台灣已經是向下沈淪了。另一方面，蔡英文當選，民進黨執政，獨派不也是出了一分力量嗎！



看看連署的名單，除了李遠哲之外，還包括前《民報》董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恆煒、前“國防部長”蔡明憲、台灣民意基金會董事長游盈隆、台北教育大學教授李筱峰、前台灣大學教授賀德芬等人，長長一大串。但仔細看，這些人幾都是蔡英文執政後的邊緣人。看來，所謂的獨派也就是失落的一派而已。獨派發起這份連署書，是繼今年元月四大老公開信的第二波，但顯然已是再而衰的態勢，在民進黨權力角逐的遊戲中，已難發揮什麼作用。不過，我們關心的不是獨派能夠在英德之爭中發揮什麼力量，而是藉此揭開獨派的虛偽面目。



老實說，蔡英文最近一年在反中的作為上，獨派應不致有什麼怨言。連署書指出，“民主進步黨敗選原因，發覺到了二０二０年大選時，這些敗選原因將原封不動，依然存在。”蔡英文“除積極下鄉，到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。”結論是只有賴清德能“維繫民進黨執政權，維繫民進黨在“立法院”的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個“主權獨立國家”的最高價值。”這些人認為，賴清德和蔡英文兩個人是有差別的，只有賴清德才能繼續維護民進黨的政權。但從各種民調的數字來看，蔡賴之間民調或許有差，但問題是兩個人不論最後誰出線，都代表民進黨，在選民心目中真的有差別嗎？