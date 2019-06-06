賴清德掃彰化傳統市場　民進黨公職熱情陪同

賴清德6日上午7時來到彰化縣溪湖果菜市場徒步掃街拜票，多名彰化民進黨公職人員到場相挺。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月6日電（記者 林谷隆）爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德6日上午7時來到彰化縣溪湖果菜市場徒步掃街拜票，市場民眾不多，但是賴的身旁卻圍著近20位清早來相挺的民進黨黨公職人員，他們敢喊“賴清德凍蒜！”、“電話民調請支持賴清德”，新系文化界大將、前彰化縣文化局長陳文彬不但在場，還背著大包包逐街發賴清德的面紙文宣給攤販老闆，真的很挺！



賴清德來到彰化縣溪湖果菜市場時間是早上7時，從半夜兩點開始的蔬果拍賣，到了這個時間已經拍賣結束，市場大多是準備收攤的大盤商，或是正準備要開市的零售攤販，普通民眾不多，不過賴清德身旁卻擠滿了近20人。



這些人都是彰化民進黨的黨公職人員，包括彰化縣前議員歐陽蓁珠、埔心鄉長張乘瑜、溪湖鎮鎮民代表會主席邱鳳蘭、溪湖鎮民代表黃盡春等地方人士，還有民進黨彰化縣黨部溪湖聯絡處總幹事等多名黨工到場，絲毫沒有其他縣市，民進黨工“刻意”與賴保持距離的感覺。



賴清德表示，他一大早來到彰化溪湖果菜市場，和辛勞的彰化鄉親打招呼，他會一步一腳印深入基層，就是希望能爭取基層支持，他如果當選不但能守護台灣，還能治理好這個國家，民生安居樂業。