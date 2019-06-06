郭台銘很生氣　痛批最大假韓粉就是仙貝　

郭台銘在臉書發文表示，遭到特定媒體抹黑他“忍無可忍”。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北6月6日電／針對媒體報道，鴻海董事長郭台銘與馬英九共同操盤抗中國國民黨高雄市長韓國瑜。郭台銘昨天深夜透過臉書發文怒轟在初選過程中，持續被特定媒體不斷抺黑，用各種不實的消息來源指控他。郭台銘表示他已忍無可忍，更批如今許多假韓粉應該被稱做“旺皮綠骨”(暗指台灣某一家以生產米果七家的媒體集團)，他更呼籲，請這家特定媒體停止假韓粉行為。



郭台銘臉書全文如下：



我從參與選舉到現在，每天都在想要怎麼為台灣拚經濟，讓台灣能夠在逆境中崛起，重新“讓台灣出頭天”。



但很遺憾的是，我在選舉過程中持續被特定媒體不斷抺黑，它用各種不實的消息來源指控我，一下說我是藍版蔡英文、一下說我是卡韓影武者、一下又說是馬“總統”操縱我，實在是荒謬至極！



這家媒體的編故事能力令人嘆為觀止，我真是忍無可忍，因為這家媒體集團的報紙，電視台，雜誌透過各種方式指涉國民黨內鬥，鼓吹階級鬥爭，請問到底是在幫藍營還是害藍營呢？他們不斷製造矛盾、衝突、分裂，讓年輕人和中間選民對國民黨失望而離開，這真的是藍營支持者要的嗎？我一直強調，要讓“中華民國”贏、讓全台灣人民贏，才會有國民黨的勝利，如今許多假韓粉應該被稱做“旺皮綠骨”，我要再次呼籲，請這家特定媒體停止假韓粉行為，



常常有人質疑我的立場，把我抹紅，說我郭台銘遭受中國大陸操控。如果我是中國大陸屬意人選的話，為何在宣佈參選之後，會被這家立場極紅的特定媒體用各種方式來持續抹黑攻擊？所以，這其實也表明了，我確確實實是“中華民國”派”，因為我不會被美國或中國大陸所操控，也不會當他們的代理人。



請各位能夠獨立思考的閱聽人要慎思明辨，一起抵制這家破壞“中華民國”團結的特定媒體！



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#最大假韓粉就是仙貝

#歪道理盲傷害台灣