2019年中國將正式進入5G商用元年。 中評社北京6月6日電／6月3日，工信部宣布將於近期發放5G商用牌照，這標誌著2019年中國將正式進入5G商用元年。



第一財經日報發表評論表示，每一次革命性的技術飛躍都會產生前所未有的機遇，帶來的將是產業革命和人們生活方式的重大變化。誰抓住了這個機遇，誰就會成為將來競爭中的勝者。



在當前，中國5G產業已建立起了競爭優勢，全球5G正在進入商用部署的關鍵期，中國5G已經具備商用基礎。這是工信部宣布近期頒發5G商用牌照考量的基礎。



文章分析，5G既是一片“紅海”，也是一片“藍海”。“紅海”，也就是已知的市場空間，“藍海”指的是未知的市場空間。有研究報告表明，如果按照2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動約4840億元的直接產出，2025年、2030年則將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，10年間的年均複合增長率為29%。



僅從現實說，隨著5G時代的來臨，在自動駕駛、工業生產和公共交通等方面，5G都將大有作為。今年2月，中國首個5G高速公路項目落地湖北，實現對高速公路全面、實時準確地感知，5G智慧高速無人駕駛也進入申請測試階段。在工業領域依靠高速網絡，可以大大降低成本，提高效率。在生活中，利用5G網絡高可靠、低時延的優勢，更能使遠程教育與遠程醫療成為現實。



作為經濟發展龍頭和改革開放高地的上海無疑看到了5G帶來的巨大機遇並採取了行動。早在去年11月，上海市就出台了《推進新一代信息基礎設施建設助力提升城市能級和核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》，其中提出，“率先完成‘雙千兆寬帶城市’建設，移動通信網絡和固定寬帶網絡雙雙實現千兆全市覆蓋，第五代移動通信技術（5G）率先開展商用。”



其目標是：到2020年，將上海打造成世界級的信息基礎設施標杆城市，助力經濟高質量發展、人民高品質生活和城市精細化管理。另外，中國電信日前表示，未來3年將投入資金180億元，將上海打造成為全球領先的“5G+光網”雙千兆示範城市。



文章認為，可以預見，5G所能夠帶來的社會經濟效益以及產業增長空間將更加廣闊，難以用具體數值加以估量。5G不僅僅是移動通信產業的事情，它將推動更多行業數字化轉型、產業升級、智能化學習、沉浸式交互，這帶來的將是一次產業革命。



也正是在這一背景下，全球都對5G產業發展報以了極高興趣，也因此產生了極大競爭。



文章指出，機遇永遠垂青有準備的人。機會來了，各地要從政策上加以引導和促進，對相關企業加以扶持，而更為重要的是，企業作為經濟發展主體，更應積極投入到這場深刻的技術變革中去。以此為機遇，促進自身的產業提升和發展，實現高質量的發展。



事實上，截至今年5月，全球共28家企業聲明了5G標準必要專利，中國企業聲明數量占比超過30%，位居首位。這說明，中國許多企業已經深深融入了這一技術變革的浪潮之中。



科技實力是一國綜合國力的重要組成部分，科技的不斷創新發展既是確保大國地位的要素，也是促進經濟高質量發展的基礎。這需要社會各界的不斷努力。



