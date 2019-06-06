吳子嘉為何不再爆料？名嘴說是這原因

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電／《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，指中國國民黨高雄市長韓國瑜與新莊王小姐外遇生女，韓國瑜提告後，台北地檢署4日傳吳子嘉到庭說明。針對吳子嘉不再繼續爆料，媒體人謝寒冰解讀背後原因，他認為吳子嘉可能發覺自己上當了；國民黨台南市黨部主委謝龍介則認為吳有可能被騙，所以才趕緊踩煞車。



媒體人謝寒冰在中天政論節目《新聞深喉嚨》表示，吳子嘉這個爆料很奇怪，連資深媒體人黃光芹都說，吳子嘉可能被人家唬弄了，吳子嘉可能有好幾個消息來源，其中一個可能跟他講的有點道理，另外一個則是把消息摻進去，就像撒尿牛丸一樣丟給他，他不知道照單全收，結果有毒藥藏在裡頭。



謝寒冰指出，吳子嘉是很聰明的人，他爆料到一半時發現不對了，他發覺他提供的資料被人家搞了，所以不能再爆料下去，一定要趕快踩煞車，只是踩煞車的理由蠻奇怪，因為造勢活動太成功了，所以就踩煞車了。不然怎麼去解釋他原本自信滿滿，突然間就停住，他大概也發覺自己上當了。



謝龍介表示，6月1日已經釋出一個信號，爆料的人別再東搞西搞了，大家就是要支持韓國瑜，因為韓國瑜可以改變台灣現況，讓台灣安全，人民有錢，“我們就是要他！”這是一個強烈的信號，吳子嘉看到人這麼多才不再講下去。他認為吳子嘉也有可能被騙，爆料說有這件事，卻有可能是雞嘴變鴨嘴，所以他發覺不對的時候，趕緊踩煞車。