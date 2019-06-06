蔡英文桃園電台訪問談初選　鄭文燦來探班

蔡英文接受《亞洲電台》訪問，桃園市長鄭文燦來探班。（取自亞洲電台臉書） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午接受《亞洲電台》“News On Line”節目，主持人謝美英專訪，被問到黨內2020初選空前激烈，獨派還放話逼宮，如果妳被提名要怎麼弭平？蔡英文說，我們希望初選維持平和態勢，讓將來整合順利，“我心裡還是很重要想法是一加一大於二，是我從頭到尾的主張”，“不管是初選前、初選後，都是這樣主張”。



蔡英文上午到桃園的《亞洲電台》接受專訪，桃園市長鄭文燦在廣播廣告時間也來探班。主持人還說，現任“總統”跟未來“總統”，蔡英文在一旁聽了，有對鄭說，你被定位為未來“總統”。兩人也開心跟主持人合照。



主持人問到，你3年時間打地基，但是下週要初選民調“英德大戰”，無論誰出來都相挺到底？蔡英文表示，黨有黨的機制、傳統，希望在整個初選過程中，有最適合、最有競爭力的候選人出現。規劃過程是非常謹慎，把大家意志考慮進去，黨確實有傳統競爭之後會再凝聚起來，因此我們特別注意初選期間不要過度激烈。



主持人說但是這次初選空前激烈，獨派放話逼宮，蔡英文說，我們希望初選維持平和態勢，讓將來整合順利，不管是初選前、初選後，都是這樣主張，一加一大於二。



過去沒有這麼激烈？蔡英文表示，也有啦，但是年代久遠，挑戰現任“總統”是以前沒有發生過，是少有現象，很多支持者有一些不適應，現任“總統”畢竟做了一任，累積了一任“總統”的經驗歷練，我們花了三年打地基。



是否可能整合成為一組候選，互為對方副手？她表示，選後我們會心情平靜下來，看看怎麼樣對黨是最好，不需要侷限在任何設定。



所以不排除？蔡英文說，把心胸打開、把心情平靜下來，替這個黨、這個國家想一想，應該會找出一個最好方法。





如果妳被提名，可能邀請賴清德當副手？蔡英文說，她現在講什麼都太早，尤其是初選最後階段，她能講的就是選後平靜下來開放自己心胸。