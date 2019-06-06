聯合早報：正視貿易摩擦非經濟因素

中評社香港6月6日電／聯合早報今天發表社論，開首便道，中美貿易戰的潛在風險似乎有日益上升之勢，國際組織和經濟學界均異口同聲警告，世界經濟很可能因此而出現衰退；長遠而言，當前一體化的經濟結構，更可能分裂為不同集團之間的對峙，甚而威脅二戰結束後全球基本和平的局面。儘管貿易的好處已經為實踐所證明，以美國總統特朗普為代表的保護主義勢力，卻持續引領反全球化風潮。其背後民意所持有的態度和立場，恐怕不是經濟理性所足以解釋的。不正視這個非經濟因素，將無法理解和應對逆全球化的挑戰。



社論指出，以中美貿易摩擦為主的世界保護主義現象，其本質當然並不僅限於經貿層面。美國從開征關稅伊始，便對中國的要求層層加碼，甚至不惜全力圍剿中國科技巨頭華為，顯示貿易逆差只是中美大國博弈的其中一個面向而已。中國崛起對美國世界霸權和技術領先地位的威脅，以及西方發達經濟體認為中國在經貿領域採取不公平的競爭方式，都讓貿易摩擦的性質變得更為複雜。



但是，單從地緣政治競賽來理解中美貿易戰，卻不能解釋特朗普的許多外交決策。如果貿易戰只是為了遏制中國，美國照理應當聯合其盟國與友好國家，一起向北京施壓，要求中國開放市場，遵守加入世界貿易組織時的承諾，公平對待所有外資。可是特朗普舍此不為，反而在貿易課題上四處樹敵，對歐盟、日本、韓國、加拿大、墨西哥乃至印度等，都利用同樣的理由對它們出口美國的商品加征懲罰性關稅。這當然並不否定美國對中國大國博弈的本質，但顯然還有別的更深層的原因。



支撐全球化自由貿易的意識形態，是讓人口自由遷徙正當化的多元文化主義。這套由西方自由主義精英推銷的意識形態，在強調文化平等之際，也隱含著對西方固有文化（基督教傳統、白人身份認同等等）的敵視，因此主張開放國門迎接異族、異文化移民。這在經濟上為資本提供了新的勞動力和消費者，但卻打擊了本國低教育、低收入群體的生存狀態。所以，雖然以華盛頓學術媒體精英、華爾街金融資本、矽穀新科技企業和好萊塢自由主義左派為主的統治階層擁抱多元文化主義，一般民眾卻對之越來越反感。西歐各國的人口老化，則為開放移民提供了理由。