胡幼偉：藍營這4人交500萬　太玄！

針對國民黨初選，胡幼偉在臉書點名朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中，這4人無勝算，為何要交五百萬參加初選，提出質疑。(照片：胡幼偉臉書) 中評社台北6月6日電／根據中國國民黨2020提名作業要點，參加初選的人士須繳交選務作業費新台幣500萬元，“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉今日在臉書發文，點名在民調後段班的國民黨前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等4人，“如果有人要你拿出五百萬元，然後什麼都得不到，你會這麼做嗎？”政治人物的想法，有時候竟然跟一般人的常識判斷，差距那麼遠，讓人疑惑，不知道是一般人的境界太低，還是政治人物的境界太高、太玄？



爭取國民黨2020初選提名者有6人，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、國民黨前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



根據國民黨初選作業要點草案，中央提名協調小組將會探詢並徵詢主、被動“總統”參選人的意願，將在6月10日正式公佈參加初選的參選人名單。參加初選的參選人，應於中央提名協調小組公布參加初選名單前，繳交選務作業費新台幣500萬元。周錫瑋已經在5日率先繳交。



胡幼偉臉書全文如下：



政治，的確有時候很複雜，非一般局外人所能理解。



然而，更值得注意的是，政治人物的想法，有時候竟然跟一般人的常識判斷，差距那麼遠，讓人疑惑，不知道是一般人的境界太低，還是政治人物的境界太高、太玄？



看到國民黨中央提醒六位“總統”參選人，最好今天就交初選作業費新台幣五百萬元。你有沒有跟我一樣，第一時間的反應是：阿倫、喬公、周縣長、張同表，交這五百萬，到底所為何來？



不是五百元，也不是五千元，更不是五萬元或五十萬元，是五百萬元哪！



如果有人要你拿出五百萬元，然後什麼都得不到，你會這麼做嗎？



是的，還沒做初選民調，怎知他們不會是冠軍呢？



可是，有多少人認為，他們有可能是冠軍？



如果說只是為了成為“總統”參選人，大家都已經知道你要選“總統”，為什麼還要用五百萬元去換一件大家都已經知道的事呢？



但我承認，看見他們交這五百萬元，我有體會到一種悲壯的美感！雖然明知可能一無所得，還是交這五百萬元，讓我知道，什麼叫做“知其不可而為之的漢子！”



好啦！我知道，他們要交就交，關別人什麼事呢？他就是甘願，不行嗎？



我只是真的忍不住想問你：如果是你，你願意交這五百萬但一無所得嗎？



還是說，全世界只有我在想這個無聊的問題？



要我拿五百萬出來而一無所獲，以我的個性，我真的沒辦法。可能，這就是我做不了大事的原因啊！