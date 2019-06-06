向前看是解決中美經貿摩擦的唯一出路

中評社北京6月6日電／6月2日，中國國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，擺清中美經貿磋商的事實，著重闡明中方對中美經貿磋商的立場，有力回應了外界質疑我“出爾反爾”的輿論，堅定談判立場，並釋放通過磋商解決問題的善意和誠信。



擺清事實，增強中方在國際輿論中話語權



中國網發表中國現代國際關係研究院美國所馬雪文章介紹，白皮書指出，美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球貿易，美國在中美經貿磋商中出爾反爾，不講誠信。



第一， 有力駁斥有關美方對華經貿領域不實指責。



美國一開始就採取單邊的貿易限制措施，對華施加301調查，指責“中國強制技術轉移”、“國企補貼”等問題，並徵收懲罰性關稅。這種聲稱國內法大於國際法的做法，實際上是美國同時扮演陪審團、法官、執行者的身份，利用自身國際地位壓榨貿易夥伴的不義之舉。美國使用單邊手段徵收關稅本身是違法世界貿易組織（WTO）規則的，也削弱了多邊主義機制。



第二，有力駁斥了美方所謂“中國在經貿談判中立場倒退”不負責任指責。



在第十一輪中美經貿談判後，美國又極限施壓手段，將2000億美元中國輸美產品加征關稅稅率由10%提高至25%，同時啟動3000億美元中美輸美產品加征關稅程序，提高要價，企圖破迫中國妥協和讓步。事實上，在談判過程中，美方始終將關稅與執行機制掛鈎，要求保留關稅大棒，強迫中國不切實際地大量採購美國產品，始終採取凌霸主義態度，而非平等互利誠信的磋商立場，亦不符合雙方共同利益。



堅定立場，展現“原則問題絕不讓步”的氣魄



文章表示，白皮書指出，美國挑起經貿摩擦，以“莫須有”的名義，對中國經濟體制橫加指責，對中國企業實施“長臂管轄”制裁，同時堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，但中國仍將在原則問題上決不讓步。



第一，這表明美國貿易保護主義不能實現限制中國產業升級的目的。



美國關稅重點打擊“中國製造2025”中的產品，旨在令中國作為投資目的地的魅力減色，從沒有掩飾此舉遏制中國產業升級的目的。然而，當前中國創新的潛力在不斷被激活，以人口優勢為基礎的中國特色“社會實際應用型”創新、以阿里巴巴等互聯網平台企業拉動的“數字經濟型”創新點，基於基礎研究的“科學技術型”創新，正在中國蓬勃發展。這種服務可以短時間內吸引客戶，成功將“經濟圈”擴大至周邊國家。美國關稅打擊供應鏈型創新，並不能達成遏制中國創新的目的。

