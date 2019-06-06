優衣庫遭瘋搶背後的IP經濟為啥那麼賺錢？

中評社北京6月6日電／最近一段時間，優衣庫再次被推上了風口浪尖，這就是優衣庫最近推出的襯衫遭到瘋搶，優衣庫最近的各種IP聯名運營基本上都是賣斷貨的節奏，優衣庫遭瘋搶的背後，IP經濟為啥那麼賺錢？



一、3秒搶空的優衣庫



根據36氪的報道，日本快時尚優衣庫與美國當代藝術家KAWS合作的“KAWS:SUMMER”系列於今日正式發售，產品包括12款成人T恤、6款童裝和4款帆布包，圖案不僅有KAWS經典的XX眼和骷髏形象的COMPANION，還有KAWS去年在DIOR男裝大秀秀場打造的巨型BFF PINK。



在預告視頻以及歐陽娜娜等明星的提前曝光刺激下，該系列在發售前就獲得高度關注，引發一眾消費者早早排隊等待開店搶購，最高售價僅99元人民幣的系列產品在部分店鋪3秒內就被全部搶光。據消息人士透露，系列產品在二手專賣市場的價值有望翻10倍至近千元人民幣。



值得關注的是，此次系列特別之處在於其是KAWS與優衣庫合作的最後一個系列。KAWS本人在合作系列發布前兩天通過Instagram官方賬號宣布了這一消息，引發消費者的廣泛關注。KAWS的成名始於1999年，巴黎買手店Colette在《i-D》雜誌的介紹下為其舉辦了一場名為“KAWS:Exposed”的小型展覽，並發行了同名書刊。2006年，KAWS創立個人服飾品牌OriginalFake，後於2013年結業。



不過，KAWS的藝術作品被更廣泛地傳播是在與優衣庫達成合作之後。在好友兼優衣庫UT系列創意總監NIGO的牽引下，充滿話題性的KAWS作品通過99元一件的普通T恤開始被更多的年輕消費者所熟知甚至追捧。



正如我們之前所說的，優衣庫在2004年啟動的UT項目已經成為優衣庫最近爆品的主要來源地，這個主推與全球設計師、藝術家合作推出潮流T恤，在2014年迎來流教父NIGO後，該項目成為品牌進行藝術跨界最多的系列。那麼，優衣庫背後的IP經濟為啥這麼賺錢？



二、IP經濟賺錢的奧秘到底是什麼？



這些年來大賺其錢的IP經濟並不是當今時代的產物，IP經濟如果要溯源的話可以一直追溯到上個世紀20年代，迪士尼所創作的米老鼠、唐老鴨等等著名IP形象，基本上這些形象一經出現立馬就能紅遍五大洲四大洋，那麼，IP經濟到底是怎麼賺錢的？



首先，內容為王的IP經濟。對於IP經濟來說，無論是大名鼎鼎的米老鼠、唐老鴨這些迪士尼IP，還是最近大火的皮卡丘、哥斯拉等日本IP，或者大家所熟知復仇者聯盟等漫威IP，這些IP的背後其實都有著許許多多動人的故事，這些故事要不被搬上了電影、電視的熒幕，要不早在很多年前就已經以漫畫書的形式流行在各個消費者的日常消費領域當中。即使是大家所謂的故事性最少的熊本熊，其實熊本縣每年都會為熊本熊創造出一系列的故事來，包括熊本熊的腮紅丟了等等這樣的故事。而復仇者聯盟更是創造出一個極其強大的漫威宇宙，在這個巨大的宇宙當中，從鋼鐵洩到蜘蛛俠，從驚奇隊長到美國隊長，從綠巨人到銀河護衛隊，這一個個大家喜聞樂見的IP背後都有大量的故事線進行穿插，這些激動人心的故事讓IP即使什麼都不做，就能夠吸引海量的用戶引發遐想，從而具備了強大的IP生命力。再加上，其實每個IP都是開源和可拓展的，我們看到大量的表情包其實是基於IP的基礎由大量的網民創造出來的，所以可拓展性進一步加強了IP的內容價值。

