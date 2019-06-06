未來四大消費主題浮現 提振消費手段何在？

中評社北京6月6日電／中國的消費市場潛力巨大。根據波士頓咨詢的分析報告，2016~2021年中國的消費增長量將達到1.8萬億美元，這個增量相當於2021年英國的消費市場規模。



事實上，經濟發展到一定水平後，接下來的趨勢就是投資率下降、消費率上升。東方證券的研報顯示，參考一些經濟體的發展過程可以發現，在人均GDP達到較高水平後，消費占比企穩或回升，例如日本、韓國都在人均GDP達到11000~27000美元區間時，經濟由投資驅動轉向消費驅動。



今年以來，我國消費品市場總體仍保持平穩增長。統計局數據顯示，從市場規模看，今年4月份社會消費品零售總額30586億元，繼續保持單月3萬億元以上的零售市場規模，日均零售額超過1000億元；1~4月份，消費品市場規模比上年同期擴大超過9500億元。



根據工銀國際首席經濟學家程實的觀點，本輪消費升級具有鮮明的下沉屬性。農村地區消費、高性價比國產品牌、中檔服務消費將成為最具潛力的主題。



未來四大消費趨勢



在多措並舉著力提振消費能力之後，中國消費升級趨勢有四大熱點值得關注：定制旅遊、家電更新、四萬億元餐飲市場、健康與醫療。



目前國民消費的首選必需品是旅遊。攜程數據顯示，有96%的調研對象在2018年進行了旅遊，平均花費超過萬元，其中家庭全年旅遊消費在10000~20000元的人數最多，占比達到了61%。



而定制旅遊正在成為旅遊市場的新風尚，2018年，攜程定制旅行平台需求單量同比年增長超180%，二三線城市定制游需求增速超過一線城市。此外，高端定制游市場需求在一線城市初顯規模，2019年也將有望成為高端定制的元年。當前，北上廣高端定制需求量均增長100%以上，北上廣深的高端定制遊客的人均消費為23800元，而普通定制游的人均消費僅為5500元。



攜程旅遊專家分析稱，2019年，旅遊消費還將繼續升級與分層，一是旅遊的次數頻率會更高；二是會花更多的錢選擇更好的產品和服務，符合消費升級的中高端旅遊產品會更受歡迎。



隨著80、90後等成為新一代的消費主力，“懶人經濟”、健康問題、養生需求日盛，洗碗機、淨水器、嵌入式、馬桶蓋、垃圾處理器等新興品類成為消費者改善生活的選擇。《2019中國家電行業一季度報告》也指出，2019年家電行業更加突出“智能”和“健康”兩個賣點。



此外，國家發改委近日下發的《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費及促進循環經濟發展實施方案(2019~2020年)(徵求意見稿)》顯示，擬開展家電“以舊換新”活動。鼓勵消費者提前更新淘汰能耗高、安全性差的電冰箱(含冰櫃)、洗衣機、空調、電視機、燃氣熱水器、電熱水器、抽油煙機等家電產品。



這些都說明家電更新市場潛力巨大。



此外，雖然年初確定將制定出台的促進家電消費的具體措施尚未公布，但業內普遍預期，新政可能遵循消費升級、品質升級、綠色環保的方向。



餐飲業作為民生剛需行業，抗風險能力較強，已成為消費升級背景下拉動內需的重要引擎。數據顯示，2018年，全國餐飲收入首次超過4萬億元大關，達42716億元，比上年增長9.5%，已經成為了全球第二大餐飲市場(僅次於美國)。



與此同時，目前餐飲市場的增長速度，也跑贏了社會消費品零售總額。一季度的統計數據顯示，相比社會消費品零售總額增幅8.3%，全國餐飲市場增幅高於整個消費市場增幅1.3個百分點。



東方證券研報稱，從歷史經驗看，影響消費的主要因素包括當期收入、永久性收入及財富增長、全社會收入差距、居民和家庭的抗風險能力及社會保障程度、消費信貸的可得程度和居民的債務水平，還有人口的年齡結構。



展望未來，中國人口結構的變化中，隨著老年撫養比的上升，一方面將推升醫療養老產業的需求，另一方面基於老年人時間充裕、對價格敏感的特性，可能將推升對高性價比日常消費的需求。

