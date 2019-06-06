調查聯邦快遞是對國際商業規則的守護和擔當

中評社北京6月6日電／2019年5月25日，華為公司向媒體透露，美國聯邦快遞公司在沒有被任何授權的情況下，將兩個由日本送往華為公司在中國地址的包裹轉運至美國，並企圖將另外兩個由越南送往華為在新加坡及香港分公司的包裹也轉運至美國。由於事件發生在美國政府全面打壓華為公司的敏感時期，這自然引起了各方的高度關注和猜想。



儘管聯邦快遞公司隨後發表聲明表示，該事件系因“失誤”所致，並無任何外部方面要求公司轉運華為包裹。然而，在這樣一個敏感時刻，又偏偏發生在華為公司身上，並且“誤寄”的目的地恰好又是美國，聯邦快遞公司僅僅以一個“失誤”作為解釋，顯然是令人難以信服的。為此，在接到華為投訴後，中國有關部門隨即啟動了對這一“誤寄”事件的立案調查工作。



中方之所以啟動調查工作，一方面是出於維護企業和用戶合法權益，維持正常的快遞業務市場秩序的需要。如果事件確系“失誤”導致，而非受到外來政治因素影響，那麼自然會還聯邦快遞公司一個清白。如果確因故意所為，並且由外來的政治力量指示，那麼就應該給予聯邦快遞公司相應的法律懲罰。可以說，只有通過立案調查，才能還原事實真相，給各方一個滿意說法，這是中方履行一個法治政府的基本責任。



另一方面，針對“誤寄”事件的調查工作，也是出於維護中國國家安全的需要。物流是一個國家經濟活動中的血液，是命脈性的產業，它涉及兩個方面的問題：信息安全和供應鏈安全。“誤寄”事件凸顯出國際物流公司對於中國國家安全的潛在威脅，一旦被卡脖子或信息洩露，就會受制於人，後果不堪設想。因此，出於對國家安全負責的態度，中國政府也有理由把這一事件調查清楚。



必須指出的是，中國政府是本著實事求是、客觀理性的態度，來對聯邦快遞公司“誤寄”事件進行調查。中方不會因為聯邦快遞公司創始人曾經有在美國軍方服役的經歷，就先入為主的認定聯邦快遞具有美國政府和軍方背景。聯邦快遞在此次事件中是否違背國際商業準則，配合了美國政府的某項指令，需要以調查的結論為准。



在美國對華發起貿易戰，中美戰略博弈日益激烈的背景下，中國始終堅持深化改革，擴大開放，致力於為國內外企業創造一個優良的營商環境。這與美國動輒以國家安全為理由，在無任何證據的情況下，動用國家力量對中國的高科技公司華為進行打壓，形成了鮮明的對比。因此，中國對聯邦快遞公司的調查，不僅是出於維護自身利益的現實需要，更是對國際規則和商業精神的守護和擔當。



無論“誤寄”事件的調查結果如何，事件本身已經反映出中美之間的博弈正在從經貿、科技、安全等方面，向更為廣泛的領域蔓延。今後，如果有更多的企業乃至個人以主動或被動的方式捲入中美紛爭而受到傷害，美國對此應負全面責任。



當然，從此次“誤寄”事件中也可以看出，中國在包括國際物流等諸多領域還存在著短板和不足，不能對美國抱有不切實際的幻想。同時，美國在限制中國的手段方面豐富而隱秘，美國的政企關係也絕非如其宣揚的那樣簡單透明。面對美國日益背離國際規則和商業精神的行為，中國應做好充分的鬥爭思考和準備。



來源：中國網 作者：馬建英 (山東師範大學公共管理學院副教授、察哈爾學會研究員)



