全球降息潮在路上，如何影響中國？

中評社北京6月6日電／本周二，澳洲聯儲宣布了近3年以來的首度降息，儘管該央行受到的關注度不高，但在貿易不確定性加強、全球經濟前景走弱的背景下，澳聯儲此舉是否意味著“全球降息潮”很快會到來？



市場猜測，這波浪潮可能愈演愈烈——澳聯儲打響頭炮，印度央行或在6月6日的政策會議結束後宣布降息，而美聯儲今年降息的概率已近九成，原本計劃啟動加息的歐洲央行可能已暗暗考慮如何再寬鬆，關鍵的問題在於，這對全球的投資者意味著什麼？中國會受到怎樣的溢出效應？



澳聯儲降息只是開始



4日，澳聯儲宣布下調現金利率(Cash Rate，澳洲准利率)25個基點至1.25%，符合市場預期。這是澳聯儲自2016年8月以來首次降息，此舉是為了應對疲弱的通脹和經濟增長，以及不斷上升的失業率。



“我們不認為降息是一次性的，預計澳聯儲會在三、四季度繼續降息，”牛津經濟研究院經濟學家戈達德(Tyson Goddard)對第一財經記者表示。他認為，刺激效應主要通過影響貨幣(澳元)貶值來實現，儘管澳元的貶值已提前被市場反應，降息將幫助澳聯儲主席菲利普•洛威(Phillip Lowe)將失業率降至5%以下，從而推動工資更快增長，但國際經驗表明，即使失業率接近4%，也需要一定時間來刺激更快的通脹。



儘管澳洲的就業率尚可，但薪資增速始終無法加速，“因此通脹也持續低於澳聯儲的目標，隨著全球經濟下行風險加劇，通脹預期開始滑坡，澳聯儲決定用剩餘的刺激方式來鼓勵就業。從5月的會議開始，該央行與市場的溝通就開始變得更鴿派，表明即使失業率低於5%，也不會擔心通脹。”戈達德對記者稱。



當然，澳聯儲絕不會是唯一一家降息的央行。早在今年2月7日，打響“降息第一槍”的其實是印度央行，其意外宣布降息25個基點，為2018年8月降息以來的首次，當時多家央行更是大幅下調通脹、經濟增長預測，第一財經當時曾報道“全球降息潮”將至。



如今，印度很快可能再度行動。“預計在6月3~6日的議息會議結束後，印度央行會宣布降息25bp至5.75%，目前印度通脹溫和，降息將支撐經濟增長。近期，印度GDP增速弱於預期，全球增長放緩的擔憂以及貿易摩擦、油價大跌都提升了降息空間，央行行長也具備降息的足夠意願。”渣打南亞首席經濟學家薩赫(Anubhuti Sahay)對記者稱。



當然，也有一些因素可能會讓印度央行推遲降息，例如，該行可能想等到6月底的G20會議後，貿易形勢進一步明確，再觀察馬上到來的季風季帶來的影響，以及等候7月5日印度2020年財年的預算提案。不過可以確定的是，降息只會遲到、不會缺席。



美聯儲年內降息概率大增



早在去年四季度就有機構預計新興市場會陸續降息，但令人沒想到的是，美聯儲加入降息潮的概率近期在大幅攀升。在今年4月時，幾乎沒有一家機構認為美聯儲2019年會降息。



不過，隨著外部不確定性持續增加，降息概率開始大幅飈升。摩根士丹利預計，如果關稅持續(如3~4個月)，美聯儲會先試探性降息50bp以緩解經濟下行壓力。在最差情景下，預計美聯儲2020年春季前就會降息至0。



巧合的是，4日，美聯儲首次談起“降息”的條件。聖路易斯聯儲主席布拉德認為，由於美國通脹疲軟，令美國經濟增長的風險不斷上升，美聯儲降息“可能很快得到保證”，3個月與10年期關鍵美債收益率曲線倒掛也支持降息。該言論發布後，聯邦基金利率期貨市場預期年底前降息概率接近98%。



此外，降息預期的攀升也與美國近期經濟數據弱於預期有關。美國5月Markit製造業PMI終值創2009年9月以來新低，產出分項指數終值創2016年6月以來新低，新訂單分項指數終值自2009年8月以來首次陷入萎縮區間；美國5月ISM製造業指數52.1，創2016年10月以來新低。就業指數創2017年來最低。

