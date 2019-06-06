索羅門邦交危險？蔡指中國金錢攻勢很強

蔡英文接受《亞洲電台》訪問。（取自亞洲電台臉書） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）台灣邦交國索羅門群島又傳出可能斷交消息，該國外交部長馬內爾（Jeremiah Manele）公開表示，將在百日內決定是否轉向中國。蔡英文上午表示，中國這種金錢攻勢很強，他們國家大，資源也多，很多開發程度較低的國家認為是很大誘惑，但是現在覺得中國承諾的東西，像是基礎建設等都沒有做到，現在很多國家發現這個事實，加上中國擴張，對民主國家也是警訊。



蔡英文上午接受《亞洲電台》專訪時，做上述表示。



《索羅門時報》5日報道稱，索羅門外長馬內列表態，一百天內決定是否拋棄台灣，轉投中國懷抱，



《亞洲電台》主持人問蔡英文，太靠近美國，台灣會成為唯一輸家？蔡英文表示，處理國際關係要顧及各方面平衡，美國是對外是很重要一塊，但是跟我們理念相近的國家也要保持夥伴關係。



她也說，她有注意到兩岸關係要謹慎不能輕忽，過去兩、三年都是不挑釁態度，但是我們底線若被逼近、威脅，就要明白表態。



至於“台灣美國事務委員會”今天下午將舉行揭牌典禮，蔡英文表示，“北美事務協調委員會”改名為“台灣美國事務委員會”，把台灣、美國名稱都放上去，這是很大突破。國際現在看台灣都認為是重要國家，身為自由開放國家又面對中國的威脅，如果可以持續保持民主開放，對於全世界民主國家是很大鼓舞。

