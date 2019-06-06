韓正：形成人與自然和諧發展現代化建設新格局

6月4日，中共中央政治局常委、國務院副總理、中國環境與發展國際合作委員會主席韓正在浙江省杭州市出席國合會2019年年會並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月6日電／中共中央政治局常委、國務院副總理、中國環境與發展國際合作委員會主席韓正4日在浙江省杭州市出席國合會2019年年會並講話。本次年會以“新時代：邁向綠色繁榮新世界”為主題。



韓正表示，綠色發展已經成為當今世界潮流，代表了人民對美好生活的向往和人類社會文明進步的方向。中國生態文明建設進入了快車道，天更藍、山更綠、水更清的美麗中國畫卷正在不斷展現出來。中國國家主席習近平出席北京世界園藝博覽會開幕式並發表重要講話，明確提出同築生態文明之基、同走綠色發展之路的五點主張。中國將堅定不移踐行綠色發展新理念，形成人與自然和諧發展現代化建設新格局，為全球生態安全作出新貢獻。



韓正強調，中國將以綠色發展為導向，積極構建現代化經濟體系，加快發展節能環保產業，大力發展清潔能源，提高能源清潔化利用水平，推進資源全面節約和循環利用。以改善生態環境質量為核心，堅決打好污染防治攻堅戰，保持加強生態文明建設的戰略定力，確保實現到2020年的階段性生態環境保護目標。以人與自然和諧共生為遵循，加大生態系統保護力度，劃定並嚴守生態保護紅線，不斷優化國土空間開發格局，堅持保護優先、自然恢復為主，統籌開展生態保護與修復。以實現生態環境領域國家治理體系和治理能力現代化為目標，深化生態文明體制改革，完善生態環境監管體系，建立健全生態環境保護經濟政策體系和法治體系，更好地運用市場化、法治化手段治理生態環境。以共謀全球綠色繁榮之路為共識，攜手應對全球生態環境挑戰，辦好2020年《生物多樣性公約》第15屆締約方大會，推進“一帶一路”綠色發展國際聯盟和生態環保大數據服務平台建設，共同落實聯合國2030年可持續發展議程。



韓正表示，中國政府充分肯定國合會為促進中國可持續發展作出的巨大努力，支持國合會繼續發揮重要作用。希望國合會各位委員、各位專家圍繞中國生態環境保護和綠色低碳循環發展，提出更多具有前瞻性、可操作性的政策建議。



來源：新華網