中俄經貿合作逆勢增長，樹立互利共贏的典範

中評社北京6月6日電／一年一度的聖彼得堡國際經濟論壇即將於近日舉行，國家主席習近平應邀將出席論壇並對俄羅斯進行國事訪問。回顧2018年，中俄雙邊貿易額首次突破1000億美元大關，成績斐然。在民粹主義和反全球化甚囂塵上的大背景下，這樣貿易額突破著實來之不易，習近平主席此時訪俄更是意義非凡。



雙邊貿易結構持續優化，新增長點不斷湧現。



中國網發表國際問題學者、北京科技大學外國語學院講師王冰文章介紹，去年，作為經貿關係壓艙石的能源和資源合作不斷深入。一系列油氣、核能、電力合作項目簽署和落地，單單中國自俄羅斯進口原油去年就達到7149萬噸，同比增長19.7%。此外，雙邊貿易結構持續優化，新增長點不斷湧現。



面粉、葵花籽油、巧克力、奶粉等俄羅斯農產品、食品以及海產品對中國的出口近年來保持大幅增長。其中，農產品貿易去年增長高達31%。



特別需要指出的是，跨境電商成為中俄貿易的另一亮點。隨著阿里巴巴在俄設立合資企業俄羅斯速賣通，未來電商有望成為幫助俄羅斯改善人民生活、優化經濟結構和實現經濟彎道超車的平台。



中俄經貿合作惠及兩國人民，也讓本地區國家普遍受益。



文章指出，兩國在加強雙邊經貿往來的同時，還大力推動“一帶一路”倡議與“歐亞經濟聯盟”的對接。



雙方已正式簽署《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協議》，去年又順利完成《歐亞經濟夥伴關係協定》聯合可行性研究。該夥伴關係一旦建立，將推進區域貿易自由化和投資便利化，促進地區經濟一體化，並為未來建成全面、高水平、開放的貿易投資自由化安排打下基礎。



國家開發銀行也與俄羅斯對外經濟銀行簽署大規模貸款框架協議，向俄方提供最高金額高達 650 億元人民幣貸款，為對接項目提供融資保障。“一帶”和“一盟”的深度融合必將為區域各國經貿合作注入活力。



中俄不僅是務實合作，更是真心實意、攜手並進。



文章分析，近年來，俄羅斯接連遭到美國和歐盟制裁，與西方貿易大幅縮水；自2015年以來，俄羅斯開始“向東看”，進一步加強對華合作。美國於2017年底對華發起貿易戰，試圖遏制中國發展。在這種大背景下，中俄兩國務實合作實屬必然。



但回顧多年來中俄關係，不難看出這並非權宜之計。相反，雙方一直在努力彌合各種分歧，設身處地照顧彼此核心利益。經貿成績就是在這種“求同存異”、“親誠惠容”的大背景下取得的，是兩國全面戰略協作夥伴關係的一個縮影。



在看到成績的同時，我們也應該清醒地認識到，在未來一段時間裡，中俄兩國要想保持貿易額穩步增長，還需要在以下幾個方面精准發力。



一是要調動次政府行為體經貿合作的積極性。



兩國經貿合作曾經一度集中在大項目、大企業層面。未來，雙方應積極調動地方政府的合作積極性，在中小項目上挖掘巨大潛力；應鼓勵各類企業開展合作，突出企業的主體地位和市場導向作用。因為這些“低層次”的合作通過促進“民心相通”，必將回饋兩國整體經貿合作。



二是要進一步開拓創新，擴大經貿和投資規模。



中俄貿易額雖然突破1000億美元大關，但是相比於俄歐貿易2446.7億美元的規模，仍顯得相形見絀。未來兩國政府需要進一步開拓創新，大膽破除各種投資障礙，降低貿易通關成本。可以利用電商平台促進俄羅斯新型支付手段出現，完善人民幣與盧布直接兌換，簡化雙邊貿易結算機制。



三是要以“一帶”和“一盟”深度融合惠及區域各國。



越是在貿易保護主義寒流來襲之時，中俄雙方越應該擴大開放，為區域經貿合作送溫暖。雙方應在“一帶”和“一盟”對接的框架下，努力體現大國擔當，為區域投資便利化和貿易自由化提供更多公共產品，樹立維護多邊貿易體系、開展互利合作的形象，以此對某些國家的民粹主義和反全球化做法給予有力回擊。



總之，中俄兩國經貿合作潛力巨大，在維護公正合理的多邊貿易體系方面大有可為。從長期來看，雙方應著眼於更高水平、更大範圍的互利合作，最終形成跨越歐亞大陸的自由貿易區，從而為兩國乃至全球經濟發展注入持久動力。



