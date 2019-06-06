推進誠信建設，必須克服市場經營短期行為

中評社北京6月6日電／國家發改委近日發布《關於模範踐行誠實守信個人實施聯合激勵加快推進個人誠信體系的指導意見（徵求意見稿）》，明確了15條可享受的優惠便利，包括享受城市落戶優先或加分便利，享受同等優先錄（聘）用為公務員、事業單位工作人員優惠等。其中，有多條涉及個人落戶、就業、創業等方面內容，這對於塑造良好的營商環境、促進大眾創業、建立規範有序的消費市場等，將產生重要的積極作用。



新京報發表財經評論人周俊生文章表示，近年來，在中國持續推進供給側結構性改革的進程中，很多地方的社會經濟面貌都發生了或正在發生著積極的變化。一方面，政府積極推進職能改革，鼓勵年輕人創業創新；另一方面，很多城市大幅度放鬆了原有的戶籍限制，吸引各地人才進城落戶。這些改革的一個重要目的，就是希望在中國城鄉人口結構發生變化以後，能夠以吸引就業人口的手段來占據市場主動權。



此次，由國家發改委出面，推出守信聯合激勵的機制，讓誠實守信的個人優先落戶、優先就業、優先享受各項由政府推行的就業創業指導，顯示出高層在此方面的積極引導。未來的市場建設中，要推動從業者堅持誠實守信，以此構建起高質量的市場。



文章稱，改革開放以來，中國在創造經濟高速增長良好成績的同時，市場經濟體系建設也得到了高度重視。在市場經濟社會裡，經營者除了必須遵守國家的法律和有關政策規定以外，還必須以誠實守信的態度來面對消費者。具體來說，守法經營是對經營者的底線要求，但除此以外，還必須以誠實守信的姿態來增加在市場上的信譽，以此來吸引消費者，在激烈的市場競爭中制勝。



目前，在國內外市場不確定性增大的背景下，各地經濟增長的壓力不小，因此各地政府對於吸收創業資源在態度上顯得十分迫切，並通過努力改革來改善和優化營商環境，以形成市場的良性運行。



但是，作為地方政府來說，能夠做的只是在財政政策、貨幣政策等一些“硬指標”上推出優惠政策，以此來提高吸引力。而營商環境的建設，不僅需要地方政府推出有吸引力的政策，更需要每一個市場經營者以自己的努力來構建一個好的市場。



近年來，我們看到的實際情況往往是，當一個城市或者一個行業出現一個不講誠信、坑害消費者利益的典型案件的時候，整個城市、整個行業或眾多企業建立起來的市場口碑就會毀於一旦。



文章指出，由此可見，誠信建設必須成為優化營商環境的一個重要內容。國家發改委出台的這份《徵求意見稿》從正面引導出發，鼓勵創業者更積極地誠信經營，這不僅有利於企業在健康的軌道上發展，更重要的是通過正氣的弘揚，培植良好的營商環境，以此來保證經濟增長的高質量和可持續。



當然，誠信建設的效用不可能一蹴而就，它只能通過久久為功的“潤物細無聲”，漸漸發生作用。因此，誠信原則也常常被急功近利者所忽視，市場充斥了短期行為。



所以，要有效地推進誠信建設，除了由政府部門出台一些“硬指標”讓誠信經營者得到切實的好處，體現出誠實守信能夠帶來的市場紅利之外，更重要的還是在於必須克服市場經營上的短期行為。同時，政府在出台誠信“硬指標”的時候，還應該強化日常的誠信檢查和監管，以此來倒逼企業樹立起長久誠信的企業經營觀。



