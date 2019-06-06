美台高層交往增 高碩泰稱台不是棋子和籌碼

高碩泰談台美關係提升 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓6月5日電（記者 余東暉）對於近期美台高層交往增多，台灣駐美代表高碩泰5日稱，台灣不是“棋子”和“籌碼”，而是整體區域安全架構下的“資產”，承擔國際責任和義務的“旗手”；需要透過常態性、定期性的方式，與美方就共同議題進行溝通，避免不必要誤解和誤判。他說：“我們承擔責任，但也不會去造成彼此的困擾。”



美台關係近期提升跡象明顯。除了雙方部會首長互訪增加，李大維最近在華府會見博爾頓引人關注；台灣的“北美事務協調委員會”日前更名為“台灣美國事務委員會”。在軍事方面，日前傳出美國海軍陸戰隊赴亞太演習期間曾到台灣，雖然被台方否認，但仍引發外界對美國提升美台安全合作的關注。路透社今天報道稱，美國行政部門已經非正式通知國會，準備對台出售價值20億美元的戰車和其他武器。



在經濟方面，台灣由政務委員鄧振中率領五、六十家台灣企業上百人規模的龐大代表團，參加即將於下週在華府舉行的“選擇美國”投資峰會，包括了台積電等半導體高科技企業參會，其間台電將與美國通用電氣簽署購買美國天然氣發電機的巨額合同。在科技方面，6月下旬“福衛7號”將在美國佛羅里達卡納維拉爾角發射升空。