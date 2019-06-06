賀國慶70周年及回歸22周年　全港同歡

香港各界慶典委員會公布慶祝國慶70周年暨香港回歸22周年系列活動。 中評社香港6月6日電／為慶祝國慶70周年及香港回歸祖國22周年，香港各界慶典委員會今年將舉辦多項大型慶祝活動，當中包括將在6月29日至7月1日在維園舉辦“Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華”、7月1日在香港體育館舉辦“躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會”等（見附表）。慶委會署理執行主席陳勇表示，為配合粵港澳大灣區建設，積極推動香港融入國家發展大局，慶委會今年在回歸日前後會舉辦一系列以大灣區和創科為重點的慶祝活動，預計會有30萬人次參與活動。



維園辦創科潮流音樂嘉年華



香港商報報道，今年香港各界慶典委員會繼續推出多項慶祝活動，當中包括以粵港澳大灣區和創科為重點的慶祝活動，與市民大眾慶節同歡。其中為配合特區政府大力發展創新科技，將香港建設成國際創科中心，慶委會將於6月29日至7月1日連續3天在維園6個足球場舉辦“Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華”，讓廣大市民加強認識香港創科發展的成就和優勢。活動分為2個板塊，分別是香港創科發展和成果的展示，以及青年創意及潮流文化展示。



在創科方面，慶委會邀請到多個單位合作，包括香港科技園公司、香港生產力促進局、特區政府資訊科技總監辦公室、多間大專院校，以及香港工業總會、中國移動香港、香港應用科學研究院等，從日常生活、工業科技及創科成果、創科發展的平台和優勢等進行展示，讓市民參與其中，提高市民對創科的興趣。



至於青年創意及潮流文化方面，主要為青年流行創意文化展示、街頭3人籃球賽及美食攤位區等。活動期間每日下午4時至9時在中央舞台舉行青年流行音樂節目演出，亦會邀請多位本港及海外明星參與演出。



7‧1回歸22周年晚會



至於7月1日在香港體育館舉辦“躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會”，將分為3大部分，分別是祖國頌、大灣曲、追夢行。演出亦得到大灣區城市支持，如廣州、江門，並包括有駐港部隊及本港的表演團體演出。



全港購物節5000商戶參與



此外，港九新界亦會在6月28日至7月28日舉行“香港企業慶回歸活動”。今年參與的商家達5000間，而市民在6月30日至7月3日期間，在“全港購物節”旗下部分商戶利用電付方式，消費滿7.1元會免7.1元至滿71元免71元等不同優惠。



陳勇表示，在地區層面今年亦有超過360項慶祝活動，預計所有活動吸引30萬人次參與。他又指，慶委會很早已經申請在維園舉辦活動，認為任何團體只要是合法、合情合理都可以舉辦活動，由康文署決定批出哪一個申請，不存在“霸位”，期望團體互相尊重。