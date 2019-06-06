蔡英文出席警大畢典　向家屬喊話會盡責照顧

蔡英文第三次出席警大畢業典禮。（中評社 黃文杰攝） 蔡英文頒發學業優異的畢業生獎牌。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月6日電（記者 黃文杰）位於桃園龜山中央警察大學今日上午舉行博碩士暨學士聯合畢業典禮，蔡英文親自出席，受到師生家長熱烈歡迎。蔡致詞表示，請家長放心，政府會盡到照顧責任，說到做到，今年開始警消海巡同仁就醫福利比照“國軍”，她最後勉勵畢業生，不只有電影出現才是英雄，對得起身上制服就是台灣英雄，祝福“未來英雄”。



警大今年共有7名博士、133名碩士、294名四年制學士及103名二年制技術系學士，總計537名畢業生獲頒學位，



蔡英文上午抵達警大，在“內政部長”徐國勇、民進黨桃園市長鄭文燦及警察大學校長黎文明陪同下，檢閱樂、儀隊。



這是2016年蔡英文520就職之後，第三次來警大出席畢業典禮，蔡在2017年缺席一次，改由陳建仁主持。



畢業典禮開始，蔡英文先替警大學業優異畢業生頒發獎牌，也替畢業生頒發畢業證書與撥穗。



正在參加民進黨初選的蔡英文，向在場畢業生與家長保證，政府對於警察同仁，會盡到照顧責任，說到做到，極力爭取現職警察與家屬的認同。



蔡英文致詞提到，不只有電影出現才是英雄，對得起制服，就是台灣英雄。



民進黨初選，蔡英文與前“行政院長”賴清德為了民調進行最後衝刺，現在也是民調前的“最關鍵時刻”。



賴清德2018年9月1日警大開學典禮，還以“行政院長”身份蒞臨開學典禮，蔡賴之爭進入肉搏戰。



如果蔡初選勝賴，代表民進黨出征，2020又順利連任，才有機會“繼續”出席警大畢業典禮。



不然，蔡明年520就職屆滿四年卸任，今年出席警大畢業典禮就是最後一次。