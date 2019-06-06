郝龍斌：做的事都是為了團結勝選　不是選邊

郝龍斌接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組今天早上拜會前“立法院長”王金平，由副主席兼秘書長曾永權帶隊，協調小組預計今天完成6位人選的徵詢進度，10日公布“總統”初選名單。



由於昨天中常會中，有中常委反映身為協調小組成員的另一副主席郝龍斌似乎給外界有選邊站的感覺，郝龍斌會前受訪表示，所謂的中立不是冷眼旁觀放任互打，他所有作為都是在協助參選人，讓他們有機會充分表現，甚至彼此有誤會的時候來協助溝通，他做的事都是為了團結勝選，不是選邊。



郝龍斌也說，過去中常會中所有決議都是在協助所有候選人，尤其是高雄市長韓國瑜，解決他的參選問題。任何一個中常委覺得有不公的地方，應該直接建議，來協助解決，而不是泛泛的說不公平，這讓所有其他有陰謀的人有了見縫插針的機會，不利於團結。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政，日前已和前台北縣長周錫瑋、孫文學校與張亞中、國民黨前主席朱立倫、高雄市長韓國瑜會面。



小組今天早上拜會王金平後，下午要拜會鴻海董事長郭台銘，今天要完成所有徵詢進度，10日公布初選名單，11日舉行座談會，邀請各陣營參選人或代表人，針對民調、“國政”願景電視發表會細節徵詢。