美聯儲再踏零利率之旅？

中評社香港6月6日電／美國聯儲局主席鮑威爾昨表示，為了應對中美貿易戰帶來的風險，聯儲局會採取適當的政策。此言論被視為聯儲局有意再打開減息之門，但問題來了，目前聯邦基金利率已低於歷史平均水平，若聯儲局再減息，未必足夠應付下一次經濟衰退。除減息外，聯儲局尚有兩招可用，即再推QE，又或是以高通脹來營造低息效果。



為了應對未來的經濟衰退，美聯儲官員目前正在爭論如何重啟資產購買計劃，並盡可能有效地引導市場去壓低利率。據外電報道指，該局官員正討論，如果下一次當地的隔夜貸款利率再次降至零水平，是否應緊接推出債券購買計劃，比如5萬億美元的“QE計劃”。



籌謀再推QE應對衰退



聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德前日已經露出口風，為應對07至09年經濟危機而實施的三輪“量化寬鬆”（QE），讓政策制定者和投資者有所準備，一旦聯儲局重啟購債行動，可以作出最迅速的反應。他說，當美國回到零利率時，也許聯儲局只需購買較少的債券，就能取得較預期更好的效果。



其他的聯儲局官員也在暗示，聯儲局未來購買的債券數額，或許會比上次在幾年間累計購買的3.5萬億美元更多，以便讓投資者對聯儲局有清晰的預期。



鮑威爾近日已經指出，鑑於美國可能再度觸及零利率下限，並面臨接下來將採取何種舉措的問題，聯儲局的目標利率或許需維持在較最近幾十年還要低的水平。聯儲局當前的目標利率區間，為2.25%至2.5%。他認為，聯儲局過去的購債計劃等操作，在當時是具有爭議的，但這些措施卻很有效，不應再將之視為非常規的措施。



美聯儲局之前實行過三輪量化寬鬆計劃，主要是購買美國國債，而且也購買了房貸抵押證券，以更有針對性地支撐低迷的房地產市場。不過，如今美國債市的規模，大約是07年時的兩倍，這可能迫使聯儲局以更大規模地去購債。



聯儲局官員另一項手段，是容許通脹超標。聯儲局前主席伯南克在位時曾認為，若聯儲局公開承諾實行一個具體的通脹目標，能令貨幣政策的效果更佳。其後該局將容忍美國通脹的水平訂於2%。如果聯儲局決定容忍高通脹的話，好處是能抵消多年的通脹疲弱的情況，亦能令利率顯得更低，而失業率亦可維持在較低水平。



高通脹營造低息效果



不過，這種“補償”通脹的政策，卻被視為具風險的做法，因為此舉在其他主要經濟體上都未實行過。同時，聯儲局亦要花功夫說服公眾︰高物價能帶來穩定的就業。



無論是高通脹，抑或再推行QE，其實都是聯儲局不想看到的局面。然而在聯儲局缺乏減息空間下，該局所作的每一個決定都十分艱難，絕不是美國總統特朗普想像般簡單，重啟QE就會令美國經濟如“坐上火箭般”一飛沖天。



來源：香港文匯報