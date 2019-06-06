賴清德深入彰化造勢　國民黨籍鄉長陪同

賴清德6日上午來到彰化縣大村鄉慈雲寺參拜，到場的國民黨籍大村鄉長游盛（左二）、大村鄉民代表會主席游振甫（左一）跟著支持者喊凍蒜。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月6日電（記者 林谷隆）爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德6日上午來到彰化縣大村鄉慈雲寺參拜，現場擠滿了上百位支持者，除了民進黨籍彰化縣議員李寶銀等人到場，國民黨籍的大村鄉長游盛、大村鄉民代表會主席游振甫雙雙現身，並全程陪同，連賴致詞時宣示“清德能打敗國民黨候選人”、“只有清流能勝韓流”時都不避諱站在賴的身旁。



民進黨2020黨內初選，前“行政院長”賴清德挑戰爭取連任的蔡英文，將在6月11日至14日進行電話民調，民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲，並納入手機民調，手機和市話的比率各占50%。



賴清德為了爭取脫穎而出，近日頻頻安排中南部行程，6日安排到彰化，接連走訪溪湖果菜市場、大村紙容器工廠、大村慈雲寺及鹿港天后宮。每個行程都有民進黨黨公職到場陪同，在參拜大村鄉慈雲寺時，除了民進黨籍彰化縣議員李寶銀、李成濟、前大村鄉長賴錫卿等人到場力挺。



賴清德進入大殿參拜時，國民黨籍的大村鄉長游盛、大村鄉民代表會主席游振甫雙雙現身在賴清身旁。參拜後，賴清德發表演說、支持者高喊當選時，游鄉長、游主席也不避諱站在賴身邊。



參拜結束後，記者詢問大村鄉長游盛怎麼會來現場，游低調說“有人邀請他來，基於來者是客，所以到場陪同”。