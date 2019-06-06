安聯：談判倘破裂　港股再瀉4千點

陳致強（右）預料，人行會確保人民幣不會“破7”，以免造成市場恐慌。旁為杜納恩。 中評社香港6月6日電／受美聯儲主席鮑威爾昨暗示可能減息的消息所刺激，港股昨收升逾130點。不過安聯投資環球投資策略師杜納恩昨認為，雖然現時美國出現收益率曲線倒掛，美國經濟增長有放緩的跡象，但美國經濟目前仍然正增長，故美聯儲目前未有減息的需要。



美目前仍無減息需要



香港文匯報報道，另外，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強昨表示，中美已由貿易戰蔓延至科技戰，料中美雙方在G20峰會達成協議的概率由60%降至50%，若美國落實於下周一對墨西哥商品加徵關稅，相信中美兩國達成協議的概率可能更低，不利港股走勢。



陳致強續指，過去10年港股的市賬率平均維持在約1倍的水平，若中美雙方談判不成功，市賬率會由目前約1.3倍降至1倍，即港股將下跌約15%，即較現時再瀉約4，000點。他建議投資者如希望投資港股，應選擇防守性比較高的公用股與電訊股。



入摩比重增 有利A股



A股方面，該行認為儘管現時中美貿易局勢緊張，但內地仍將繼續推動消費與推行積極財政政策，為經濟增長提供助力。此外，A股獲納入MSCI指數的比重持續提升，將提高A股市場地位，從而吸引更多資金流入，對A股的影響正面。



人民幣匯率方面，陳致強認為現時人行會確保人民幣不會“破7”，以免造成市場恐慌。