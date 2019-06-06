IMF降中國GDP增長預測

港股昨結束“5連跌”，一度升逾350點。 中評社香港6月6日電／美聯儲局主席鮑威爾“放風”減息，隔夜美股大升，區內股市昨跟隨造好，港股一度升逾350點，結束“5連跌”走勢。不過，投資者隨即擔心環球經濟衰退，A股尾市倒跌，令港股升幅收窄至133點，報26，895點，27，000點得而復失，成交796億元。



香港文匯報報道，投資界認為，美國若真的減息，正反映經濟不理想，建議股民宜趁高位減貨。國際貨幣基金（IMF）調降今年中國經濟增速預測至6.2%，美銀美林亦料中國明年GDP增長將降至6%，年內或隨美國降息兩次。



IMF昨下調中國今年經濟增長展望，由原先的6.3%降至6.2%，原因是貿易摩擦升級。至於2020年，IMF預期經濟增長只有6%。IMF副董事總經理David Lipton指出，貿易緊張局勢進一步升級，短期前景仍不明朗。但他認為，除非美國的關稅進一步增加，或經濟顯著放緩，否則內地不需要額外的寬鬆經濟政策。



美銀美林昨天發表研究報告，因應貿易衝擊而調低中國明年GDP增速，由6.2%降至6%，並預期人行今年內會跟隨聯儲局減息兩次，明年再降一次。聯儲局減息將給潛在的人民幣匯率調整，留出更多的空間，以緩解增加關稅所帶來的影響。



美銀美林料內地減息振經濟



美銀美林中國及亞洲經濟師喬虹稱，鑑於下半年貿易衝突風險升溫，可能破壞全球科技供應鏈，遂下調中國GDP增長預估。但她認為，中國政府將保持政策寬鬆和推出更多刺激措施，以提振內需市場，並對基建和房地產投資提供適度支持，以應對今年及下半年經濟減慢的情況。



憂息差收窄 內銀股逆市跌



市場預料內地會隨美國進入減息周期，息差將會收窄，加上人行在公開市場大幅淨回籠資金，中資金融股走弱，中行（3988）逆市跌0.3%，工行（1398）跌0.2%，中資保險股也向下。



中金唱好 5G概念股續受捧



國指微升4點報10，345點，5G及手機股繼續受追捧，鐵塔（0788）再升4.7%，成為升幅最大國指成份股，股價更一度重上2元水平。中金發表報告指，工信部近期將發放5G商用牌照，中國將進入5G商用年代，而5G周期的初期，基礎設施服務商表現，會相對優於電信運營商。該行推薦鐵塔，目標價為2.5元。另外，也推薦中通（0552），目標價8.2元。