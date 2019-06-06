環境部：減排空間收窄，大氣治理進入深水區

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／6月5日是世界環境日，今年聚焦“空氣污染”，中國主題是“藍天保衛戰，我是行動者”。在浙江杭州舉行的2019年世界環境日全球主場活動上，生態環境部發布的《中國空氣質量改善報告（2013—2018年）》（簡稱《報告》）顯示，2018年，我國GDP相比2013年增長39%，能源消費量和民用汽車保有量分別增長11%和83%，而首批實施新《環境空氣質量標準》的74個城市，PM2.5、二氧化硫平均濃度下降42%、68%。



《報告》顯示，從2013—2018年，在保持經濟快速發展的同時，環境空氣質量總體改善，重點區域明顯好轉。2018年，我國PM10平均濃度為71微克／立方米，比2013年下降27%；北京PM2.5濃度從2013年的89.5微克／立方米下降到2018年的51微克／立方米，降幅43%，《大氣污染防治行動計劃》確定的各項空氣質量改善目標全面實現。



儘管取得階段性進展，《報告》顯示，我國尚有6成以上城市的PM2.5年均濃度仍未達到環境空氣質量標準要求，即35微克／立方米，與世界衛生組織10微克／立方米的準則值有較大差距。北方地區秋冬季重污染天氣仍舊多發頻發，我國大氣污染治理工作已進入深水區。



“隨著區域空氣質量明顯改善，大氣污染物減排空間也進一步收窄，治理難度越來越大。以重化工為主的產業結構、以煤為主的能源結構、以公路貨運為主的運輸結構尚未根本轉變。”中國環境科學研究院院長李海生說。



能源基金會環境項目主任劉欣說，臭氧超標城市比例快速增加，大城市二氧化氮尚未達標，城市空氣質量綜合日達標率相對較低。想享受“清潔空氣”，還需在大氣污染防治工作上繼續加碼。



劉欣建議，針對現階段空氣污染問題，應以PM2.5和臭氧為重點，加快實施多污染物協同控制的空氣質量達標規劃；完善揮發性有機物活動組分排放清單，嚴控交通、煉油石化和家具、印刷等溶劑使用行業排放；加速部署零排放清潔交通客貨運體系等。



生態環境部部長李幹傑說，大氣污染問題並非中國獨有的，世界上很多國家也經歷過或正面臨大氣污染的困擾。在最近6年的大氣污染治理實踐中，探索形成“政府主導、部門聯動、企業盡責、公眾參與”的中國模式，對其他同樣面臨嚴重空氣污染的國家和城市而言，具有重要的參考價值。



來源：科技日報