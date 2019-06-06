做好科研管理“加減法”，教育部又有新舉措

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／層層審批、人人存疑、每票必核、違規難罰……某高校科研人員王老師一直希望科研經費管理模式能改變，給他們真正的“鬆綁解困”，教育部印發的最新文件就給了他更大的希望。



日前，教育部黨組印發《中共教育部黨組關於抓好賦予科研管理更大自主權有關文件貫徹落實工作的通知》（以下簡稱《通知》），對完善科研管理制度、落實科研管理自主權、優化管理服務、加強誠信建設、改進工作機制、完善監督機制等做出明確規定。



教育部劃出政策底線



“文件旨在教育部職責範圍內，進一步明晰高校在科研項目管理、經費管理、成果轉化應用及科研經費使用問題處理等方面的權力，劃出政策紅線底線。進一步提升高校落實科研自主權的操作性，解除高校後顧之憂，使高校吃下定心丸。”教育部有關負責人表示。



近年來，聚焦完善科研管理、提升科研績效等方面，我國相繼出台了系列政策文件。但實踐中，仍有部分高校在貫徹落實科研自主權過程中有顧慮，不敢接、不會接、不願接，導致政策紅利沒有充分釋放，科研人員獲得感不強。



早在2014年，國務院出台《關於改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》，提出了進一步下放預算調整審批權限、完善間接費用管理等內容，讓科研經費的使用有了“鬆綁”的大方向。此後幾年中，國家又密集出台了一系列“鬆綁”政策。



然而，一直有科研人員反映一些政策落實不到位，科研體制機制改革仍有許多“堅冰”要破。



“《通知》的出台，是為了進一步抓好賦予科研管理更大自主權有關文件貫徹落實工作，切實為科研人員鬆綁助力，充分釋放創新活力。”教育部有關負責人表示。



如今，為了將文件落到實處，各高校已經行動起來。



“要嚴格貫徹落實有關賦予科研管理更大自主權的相關文件，各職能部門應切實加強線上平台建設，推進‘一站式’服務，提高科研管理服務水平與效率，調動科研人員積極性，增加科研產出，助力一流學科建設等。”長安大學副校長賀拴海說。

