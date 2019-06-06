李遠哲領銜　在台灣四大報刊登廣告挺賴

李遠哲等人刊登廣告力挺賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）以“中研院”前院長李遠哲為首，今天在四大平面報紙刊登廣告力挺賴清德。蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄今天受訪表示，初選期間，各種表態我們尊重，這之中也有許多前輩，我們到現在對他們的尊敬不曾改變。然而我們昨天可以看到，沒有資源登報的年輕世代積極地站出來表達他們對“總統”的支持，對未來的想望，我們覺得這也是非常重要的聲音。



阮昭雄說，不管哪一派、哪一個世代，我們都要向未來、向新世代負責任，把一個他們所期待的社會交付給他們，而“總統”一直都在努力打造一個這樣的社會。



民進黨2020初選，8日進行唯一一場電視政見會，民調將於6月10日起進行，最快13日會有民調結果產生。



李遠哲發起的連署，呼籲民進黨黨員以及全台民眾，堅定支持賴清德，讓賴清德以其清新形象奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在“立法院”的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓。



李遠哲連署聲明全文如下：



在台灣已走到興衰絕續的十字路口 我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲



民主進步黨和中國國民黨正進行二0二0年“總統”大選的黨內初選。我們對台灣民主政治的活躍 ，樂觀其成；但對民主進步黨做為現在執政黨的初選，我們有萬分懇切的呼籲。



二0一八年九合一期中選舉，民主進步黨大敗。執政僅兩年半的蔡英文，在民意大規模反彈下 ，竟使民主進步黨丟掉半壁江山。



我們仔細檢視民主進步黨敗選原因，發覺到了2020年大選時，這些敗選原因大多原封不動 ，依然存在。再檢視敗選後蔡英文的作為，除不斷下鄉、到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。蔡英文在初選中的表現，更已使民主進步黨形象受到重創。



台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善生計和生存環境的期望不得滿足，因此民怨很大；對岸政權又公然提出“一國兩制”的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，不畏譏評，無視骨節，公然唱和；在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民主進步黨丟掉執政權和“國會”多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。



民主進步黨初選辦法和時程於三月公佈後，一改再改。賴清德堂堂正正登記參與，竟被汙蔑為突襲。民調方法與對比對象原皆明載初選辦法，卻遷就一方勢力，中途更改。賴清德提出贏的策略 ，百般退讓，竟被指為羞辱對手；面對諸多橫逆，賴清德不屈不撓，其用心端在維繫台灣生存命脈之一念。



賴清德從政二十三年，歷練完整、政聲卓著、誠信厚重、穩健踏實，最難能可貴的是，對台灣主權獨立之信念堅定不移；誠屬代表民主進步黨參選二0二0年“總統”大選的最佳人選。



基於以上認知，我們誠摯呼籲民主進步黨黨員以及全國同胞奔相走告，有志一同，堅定支持賴清德，讓賴清德以其清新形象奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在“立法院”的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個“主權獨立國家”的最高價值。

