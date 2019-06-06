快訊：王金平發表不參加國民黨初選聲明

王金平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天在中央協調小組拜會後，發表不參加初選的聲明。王說，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對他而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回“中華民國”而努力。



王金平強調，他整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。他絕不讓期待2020政權輪替的人民失望。王金平沒有表示要脫黨。



以下是王金平聲明全文：



三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變，”1124” 中國國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。



而今天，我看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。



我要提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。



國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，我們可以自己慢慢解決。2020年政權再輪替，是“中華民國”生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。



然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。



對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回“中華民國”而努力。



我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕不讓期待2020政權輪替的人民失望。