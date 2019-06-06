“中國政務服務平台”小程序上線　

中評社北京6月6日電／記者5日從騰訊公司獲悉，由國務院辦公廳主辦的“中國政務服務平台”微信小程序正式上線。



這是首個全國性政務服務微信小程序，用戶可在線辦理查詢、繳費、申領證件、投訴等200多項政務服務。



據介紹，作為一個全國性、跨區域、跨部門的網上辦事平台，“中國政務服務平台”小程序接入了國家發改委、公安部、教育部、人社部、商務部、市場監管總局等六個部委，並打通了國家政務服務平台的身份認證系統、電子證照系統、統一政務服務投訴與建議以及用戶反饋等功能機服務，同時，小程序還支持刷臉技術。



用戶可以在該小程序中綁定自己的結婚證、社保卡等各類電子證件，還能夠通過小程序快速查詢學歷學位證書、四六級考試成績、普通話測試證書，查詢交通違章、繳納罰款、補換領號牌等服務也能在小程序中一鍵完成。企業用戶還可以通過該平台查詢企業信用、申請各類證照並跟進辦事進度。



此外，用戶還能通過該小程序一鍵進入廣東、浙江、江蘇、上海、重慶、安徽、山東、四川、貴州等省份政府的網上辦事窗口，後續還將接入更多省份的政府部門，實現全國各地、各部門政務服務輕鬆切換。



除了日常的政務辦事，“中國政務服務平台”小程序還開通並強化了旅遊、婚育、助殘、司法等專項服務，搭建了全國一體化的投訴建議系統，用戶可在小程序中對政府服務工作涉及的各項問題進行投訴和提出建議。



未來，“中國政務服務平台”小程序還將接入更多省份、更多類別的政務服務。



來源：新華網