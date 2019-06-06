若帶職參選市民欲罷免？韓：尊重

韓國瑜出席警察節表揚活動並於會後受訪。（中評社） 韓國瑜出席警察節慶祝表揚活動。（中評社） 中評社高雄6月6日（記者 高易伸）民進黨高雄市議會黨團今日公布最新民調，高雄有近六成（59.6%）市民反對現任市長韓國瑜參選2020，另有58.1%反對韓帶職參選，僅36.9%贊成；若韓執意帶職參選，將有破六成（63.5%）市民支持罷免。對此，韓國瑜上午出席警察節活動會後受訪表示，反正我們已經宣佈了，民調有高有低、有贊成有反對，站在我個人立場我都尊重，後續再跟所有民眾報告清楚。



韓國瑜上午出席警察節慶祝表揚活動並於會後接受媒體聯訪。現場有媒體追問韓國瑜是否擔心國民黨黨內初選會被“做掉”？



韓國瑜指出，自己對選舉的態度這麼多年來都是一貫的，我寧願乾淨輸掉選舉，也不願骯髒贏得選舉。整個民調過程我們應該要有信心，尊重黨中央挑選的民調公司安排，靜待一切發展。



至於遠東集團總裁徐旭東日前出席元智大學畢典致詞時說，“不像某市長，我們的市長（鄭文燦）要等到他有了業績後，再去選另外一個工作”、“不用造勢那麼多，他也就會當選了”，疑暗酸高雄市長韓國瑜的言論引發韓粉們不滿，不但發起抵制遠東集團相關事業，包括遠百、遠傳和亞東醫院等等，甚至還包括拒讀元智大學。



韓國瑜表示，千萬不要，支持韓國瑜的民眾請“愛與包容”，不同意見及想法我們都尊重，這是台灣民主最高價值，不論是董事長或市民朋友表達不同意見我們都尊重，千萬不要抵制遠東，這是不對的。



民進黨高雄市議會黨團委託“山水民調公司”於6月2日至4日進行“韓國瑜市長帶職參選2020”民調，該份民調是在韓國瑜說yes ，I do及61凱道造勢之後所進行的調查。有效樣本數1088份，對象為設籍高雄市之20歲以上成年人，誤差正負2.97%。