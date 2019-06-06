日本停止搜尋墜毀戰機　F－35A有望近期複飛

中評社北京6月6日電／日本防衛大臣岩屋毅4日說，日本政府決定停止搜尋將近兩個月前在太平洋上空失事的一架F－35A型戰鬥機殘骸。



這是F－35A戰機首次墜毀，同時是F－35系列戰機第二次墜毀。日本與美國方面尚未查明最新失事原因。



【放棄搜尋】



這架F－35A戰機隸屬日本航空自衛隊，4月9日夜間飛行訓練時失事，飛行員下落不明。



由於擔心軍事機密外洩，美國海軍“異常迅速地”著手搜尋，但只打撈到部分殘骸，5月9日停止搜尋。岩屋毅當時表示，日方會繼續搜尋。



儘管日方額外搜尋近一個月，仍無法找到戰機大部分殘骸，也沒有發現飛行員下落。岩屋毅本月4日在新聞發布會上說，日本政府已經停止搜尋這架戰機。



失事戰機從美國軍工巨頭洛克希德－馬丁公司購買，日本三菱重工業公司組裝，機齡不足一年，是在日本組裝的第一架F－35戰機。日本政府先前希望把日本打造成F－35戰機的地區組裝和維護中心。



航空自衛隊從去年年初開始引進F－35A戰機，以替代老舊的F－4型戰機。日本東北部三澤基地今年3月組建80人編制的飛行隊；包括失事戰機在內，這一基地共有13架F－35A戰機。



4月9日晚7時左右，失事戰機與另外3架F－35A戰機從三澤基地起飛，大約30分鐘後飛至三澤基地以東135公里的太平洋海域上空，繼而在地面雷達屏幕上消失。

