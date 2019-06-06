洛克菲勒寫信給兒子：我拒絕同兩種人交往

約翰·D·洛克菲勒（John Davison Rockefeller ，1839年7月8日–1937年5月23日）美國實業家、超級資本家，1870年創立標準石油（美孚石油公司）。洛克菲勒是地球上的第一個億萬富翁，也是美國歷史上除君主外最富有的人，是世界公認的“石油大王”。在巔峰時期，他曾壟斷了全美80%的煉油工業和90%的油管生意。



洛克菲勒為人低調，沉默寡言、神秘莫測。有人說，他一生都在各種不同角色和層層神話的掩飾下度過。但也有人評價說，“跟和他同時代的巨富們相比，洛克菲勒的財富是最不肮臟的。” 世界首富比爾·蓋茨甚至把洛克菲勒作為自己唯一的崇拜對象：＂我心目中的賺錢英雄只有一個名字，那就是洛克菲勒。＂洛克菲勒不僅是一位成功的商人，還是一位教子有方的父親。他知道，能帶給孩子一生幸福的不是金錢，而是完整的人格、強大的內心和良好的生活習性。在今天，歷經100多年，綿延了六代的洛克菲勒家族依然是這個世界上最富有的家族之一；洛克菲勒的子孫之所以能將家族的輝煌與成功延續至今，和他們自小受到的家庭教育是分不開的。



洛克菲勒寫給兒子的信共有38封，這些信真實記錄了洛克菲勒創造財富神話的種種業績。從這些信中我們不僅可以看到洛克菲勒優良的品德、卓越的經商才能，還可窺見一代巨富創造財富的謀略與秘密。

