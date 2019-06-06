中評關注：王金平沒說不選到底　懸疑！

王金平今天在國民黨中央協調小組拜會後，發表不參加初選的聲明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天在中央協調五人小組拜會後，發表不參加初選聲明。但從王的聲明中可以看出他保留了很大的空間，因為王既沒說要脫黨參選，但也沒說不選到底，還說他整合後的資源都是國民黨可運用的，跳脫到另一個高度，將變成各方爭取支持的大熱門。且戰且走，繼續維持能量，看來是王目前走的路。



據透露，王金平在這一、兩周和團隊都在討論是否參加初選的方案，在6月1日高雄市長韓國瑜台北府前凱道大造勢成功後，做下決定。王決定的關鍵有二，其一是他對國民黨初選頻喊不公，但黨並未所動，這讓他十分失望；其二是韓的造勢大成功，讓王認為，照這情勢發展下去，初選肯定是韓勝出，因此決定繞過初選這關，尋求其他的可能性。



而在脫黨參選方面，王金平和團隊也有討論到，但團隊內主張脫黨的是少數，且王本人也並無意願，所以才決定先以不參加初選的方式表達自己的立場，但也保留了脫黨參選的空間。



王金平不參加初選，其他陣營似乎早已嗅到此氛圍，這陣子韓國瑜陣營和鴻海董事長郭台銘陣營，都有透過共同友人要來尋求王的支持，兩方力量在拉鋸。



所以，王金平不參加初選，等於又重回“公道伯”角色，對他在2020大選後的政治生命延續，似乎取得更有利的位置了。