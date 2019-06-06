李遠哲登報批蔡挺賴　賴清德：感謝李院長

賴清德公開感謝李遠哲對他的支持。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月6日電（記者 林谷隆）民進黨2020初選開打，前“中研院”長李遠哲領銜數名登報，批評蔡英文讓民進黨形象受挫，呼籲支持者要支持賴清德。賴清德6日上午在彰化縣受訪時表示，當然要感謝李遠哲院長以及社會各界的支持，他深入基層，就是希望能夠獲得更多人的支持，他有信心能在民進黨初選脫穎而出，也有把握贏得2020大選。



親綠的前“中研院”長李遠哲6日署名領銜在各大報登廣告，批評蔡英文2018大敗後，除不斷下鄉、到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，蔡在初選中的表現，更已使民進黨形象受創，呼籲民進黨員要支持賴清德代表民進黨參與2020大選。



爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德6日上午來到彰化縣大村鄉慈雲寺參拜，現場擠滿了上百位支持者，舉著賴清德的布條高喊凍蒜，賴也呼籲支持者在6月11日至14日民進黨電話民調時，無論問到哪些候選人，都要回答“唯一支持賴清德”。



一行人參拜後，賴清德接受媒體訪問，對於李遠哲登報批蔡挺賴的看法，回應如上述。接著媒體再追問，獨派到底挺蔡，還是挺賴？如何看待蔡英文民調逆轉勝的傳聞？未來會不會跟蔡英文再會面等問題，賴清德通通回應說，這是選舉細節，讓他的發言人來回答。



接著賴主動提到，今天他來到彰化，特別去拜訪一家中小企業文賀德暘實業公司，他是台灣紙容器主要的製造廠之一，他們的產品有80%都是外銷國際。這次參訪，該公司負責人告訴他，在中美貿易衝突，固然對台灣的產業造成影響，但是也給予台灣的機會，因為該公司現在也接到很多單，許多過去美國企業下在中國的單子，現在都轉單到台灣來。



妥善因應中美貿易衝突，有辦法解決中小企業面臨的種種問題，過去他擔任台南市長到“行政院長”，對解決這樣的問題，他是很有經驗，也有把握，利用中美貿易衝突之際，歡迎台商回來，也鼓勵台商加碼投資台灣，讓台灣經濟能夠自主，讓人民可以幸福。講完就在隨行者陪同下離開慈雲寺，前往下一個行程。