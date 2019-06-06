經濟面臨下行壓力　多國加碼寬鬆力度對衝風險

中評社北京6月6日電／為應對經濟下行和貿易局勢緊張等多重困難，全球多家央行本周紛紛加大降息力度，歐洲央行和美聯儲也發出更加“鴿派”的聲調。業內人士稱，主要經濟體加碼寬鬆措施將主導中期趨勢。



多國推出寬鬆舉措



澳大利亞本周下調利率，印度央行和歐洲央行預計也將有“鴿派”舉動，目的都是應對近期經濟下行壓力。



澳大利亞央行4日發布聲明表示，為支持就業增長，並增強通脹與中期目標保持一致的信心，澳大利亞央行決定將基準利率下調25個基點，至1.25%。該決定符合市場預期，並創歷史新低。



澳大利亞央行行長菲利普·洛在澳大利亞央行6月例行貨幣政策會議之後發布聲明表示，降低現金利率的決定有助於減少失業，並在實現通脹目標方面取得更有把握的進展。



根據洛的聲明，澳大利亞央行對澳大利亞2019年和2020年經濟增長前景的預測仍維持在2.75%，做出這一判斷的依據主要是基礎設施投資的增加和資源領域的活躍，尤其是出口產品價格的上漲對經濟的支持。



分析師預計，在2019年剩餘時間裡，澳大利亞央行還將進一步下調利率。摩根大通資產管理公司全球市場策略師克里·克雷格表示：“人們討論的已經不是今天的舉措，而是今年晚些時候或明年可能發生什麼，以及澳大利亞央行到底願意走多遠。”克雷格預測，2019年還會有一次降息。



印度第一季度經濟增長率放緩至5.8%，為17個季度來最慢擴張步調。儘管印度央行今年以來已降息兩次，但市場人士稱借貸成本並未迅速降低。



印度經濟學家古普塔表示：“我們預期印度央行6日將回購利率下調25個基點至5.75%，並將目標轉向銀行體系流動性盈餘以對抗增長減緩。”



“我們認為歐洲央行管委會可能比這些（預估）所顯示的更加鴿派，”摩根士丹利稱，“在某種程度上，這是由於下行風險不是經濟方面的，而是政治方面的，包括貿易政策、國內政治和地緣政治等。”



實際上，分析師已經放棄了歐洲央行在2021年前加息的預期，而且很多分析師認為下一步是放寬政策，而非收緊政策。

