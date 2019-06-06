朱立倫拚藍營初選走“個性化”路線　談憲改

朱立倫出席“啟動“修憲”、走向“內閣制”座談會。（中評社 倪鴻祥攝） 朱立倫。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月6日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午出席“啟動“修憲”、走向“內閣制”座談會時指出，可以先從恢復“閣揆”同意權及18歲投票權著手，“總統”到“立法院”做國情報告，建議2020大選及第十屆“立委”選舉結束後，第一個新會期就可進行“修憲”。



朱立倫上午赴台大校友會館出席台灣競爭力論壇主辦、ETtoday新聞雲協辦的“啟動“修憲”、走向“內閣制”座談會，主持人為論壇理事長、文化大學國家發展與大陸研究所教授龐建國，其他包括民進黨前“立委”林濁水，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，台灣大學政治系碩士班在職專班總顧問彭錦鵬，文化大學政治系教授楊泰順，以及“立委”賴士葆，與會者都認同台灣的憲政體制朝“內閣制”為宜。



朱立倫表示，現在大幅度“修憲”變“內閣制”不太可能，但台灣從取消“閣揆”權後，整個“行政院內閣”都像是“總統”的執行單位，可是明明“憲法”又規定“內閣”是最高行政機關，所以應該要恢復“閣揆”同意權，否則“行政院”是有責無權，隨時要準備下台；另外也可以先從恢復及18歲投票權著手，“總統”到“立法院”做國情報告，而且2020大選及第十屆“立委”選舉結束後，第一個新會期就可進行“修憲”。



對於韓國瑜與馬英九都曾提出“總統”兼任“行政院長”的主張，朱立倫表示，這種說法完全就是“總統”制，其實就是廢除“行政院長”，成功的例子是美國現行制度，但台灣還是比較適合“內閣制”。