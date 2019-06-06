貿戰拖累　中小企半年接不到美國單

中評社香港6月6日電／受中美貿易摩擦拖累，5月份日經香港採購經理指數（PMI）經季節調整後由4月份48.4跌至46.9，創下2016年6月以來的最低水平，反映私營經濟的景氣度大幅倒退。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席、香港金邊實業董事總經理劉達邦接受香港文匯報訪問時指出，“旗下工廠自去年11月以來一張美國單都接不到，現時營商環境不止困難，直情是嚴峻。”他認為，中美貿易戰一日未解，數字只會一個月比一個月差，4月時PMI數字已處於緊縮狀態，豈料5月更加緊縮，預計6月數字會較5月更差。



香港文匯報報道，本港企業5月份的客戶需求進一步減弱，新訂單量的整體跌速較4月份加快。由於銷往內地的訂單量再度減少，新增業務的跌幅接近三年最大。5月份來自內地的新業務量已連續13個月下跌。調查資料顯示，貿易戰持續是銷情下滑的主要原因。客戶需求減少，業務活動進一步萎縮，而積壓工作卻繼續下降，反映私營企業的產能有所盈餘。企業因應工作量減少，繼而縮減投入品的採購規模，以及減持庫存。



環境嚴峻 競爭加劇添憂



隨PMI不同的單項指標都顯示商業環境轉弱，香港私營企業對未來的業務前景仍然看淡。產出預期指數下滑至6個月低位，業者對美中貿易摩擦的影響，以及競爭加劇表示憂慮，成為悲觀情緒的主要因由。



此外，通脹壓力仍然放緩。5月份投入成本雖在薪資通脹的帶動下上升，但漲幅不大。投入品的採購價格已連跌兩月，企業在成本略升的情況下，亦只輕微上調產出售價。



內地需求減 新訂單劇跌



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw 評論香港PMI調查結果時表示，香港私營經濟的前景於第二季度中段陰霾更重，而最令人關注的是，企業新接的訂單量因內地需求減少而大幅下跌。鑑於內地是香港最大的出口目的地，佔香港出口總額五成以上，因此中美貿易戰升溫對香港經濟發展顯然不利。企業對未來一年的產出預期依然悲觀。5月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟增長低於1.5%。



金屬建材行業生意瀉30%



劉達邦指出，其公司主要生產金屬建材產品，當中有逾30%是出口至美國，但受到中美貿易戰影響，整個行業平均生意較去年同期下跌了約20%至30%。他指出，在2至3星期前已運了最後一批貨至美國，該批貨是去年6月下單的，客戶已要被迫付25%額外關稅。



他指出，衣服、手錶及玩具業很大部分的產量是在內地，故受影響亦較深。雖然目前其餘的3千多億中國貨品仍未納入加稅之列，但一些客人亦擔心已減少落單，傾向“斬件式”下單，如每次只落2個月訂單。“以往為趕及美國聖誕節檔期，工廠在6至10月本應是生產的高峰期，如果10月都沒有接到訂單，就已經趕不及了。”



將赴柬考察 或轉移生產線



至於應對方法方面，他指出，去年已開始到東南亞考察，考慮轉移生產線，不過中美貿易戰有望緩解而放慢了步伐，現在突然加徵25%關稅，令他又要加快步伐，今個月下旬會隨生產力促進局到柬埔寨考察，如合適都會考慮轉移生產。



他補充，知道一些商會會員已到台灣開立新公司，因語言及地理都與香港較相近，但當地對資金來源都調查很嚴謹，建議港商可以多到幾個地方比較一下再決定。