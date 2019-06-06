首批3家企業“趕考”科創板　進場前手機要隔離

（圖片來源：北京青年報） 中評社北京6月6日電／昨天下午，上交所科創板股票上市委員會舉行2019年第一次審議會議，審議微芯生物、安集科技、天准科技3家企業發行上市申請。首批三家公司全部通過審議，即將成為首批登陸科創板的企業。3家企業作為首批“趕考生”，由於企業規範性比較好等因素，科創板上市申請快速推進，3家企業平均排隊時間為58天，且近三年累計研發投入占營業收入的比例均超過15%的標準。



進會場前手機要隔離



三企業分屬三大領域



昨天下午會議開始前，所有參會人員先後到場，進會場前必須要把手機存放在會場外側的櫃子中進行隔離。會場一側為上交所審核人員，他們將在會議開始後率先向上市委委員進行審核報告的說明。另一側為五名上市委委員。上市委審議會議採取合議制，對3家企業的上交所審核報告進行審議，並作出是否同意上市的決定。



首批上會的企業分屬於三大不同領域。具體來看，微芯生物屬於醫藥製造業，該公司主營業務是腫瘤、代謝疾病和免疫性疾病三大治療領域的原創新藥研發。目前，微芯生物旗下產品包括已經正式上市銷售的新藥西達本胺、創新藥西格列他納等。



安集科技屬於計算機、通信和其他電子設備製造業，主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化，目前產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑。



天准科技屬於專業設備製造企業，該公司主要產品為工業視覺裝備，包括精密測量儀器、智能檢測裝備。



按照上市標準來看，微芯生物、安集科技均選擇標準一，而天准科技選擇標準三，目前天准科技也是唯一一家申報科創板企業中選擇第三套上市標準的企業。

