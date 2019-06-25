中評專訪：中日關係如何可以不倒退

王鍵接受中評社專訪，暢談中日關係（中評社 張爽攝） 中評社北京6月25日電（記者 郭至君 張爽）日本大阪G20峰會召開前夕，中國社會科學院研究員、上海市公共關係研究院執行院長王鍵接受中評社專訪，暢談他眼中的中日關係和中日民間交流。王鍵的工作經歷是伴隨著中日關係發展的一個微縮歷程，改革開發之初，他親身參加過引進日本技術設備的許多具體工作，1986年到日本留學，取得博士學位之後進入社科研究領域，隨後他又多次到日本的研究機構做訪問學者，對日本文化與社會有著長期深入的觀察與思考。他說，中國的未來一定是更加開放的，而開放的中國更有利於中日關係的改善與發展。



以下是問答實錄：



中評社：您對習近平主席6月將出席的二十國集團（G20）領導人大阪峰會的成果有何期待？在您看來，6月底將在大阪舉行的中日峰會有沒有可能使得兩國關係實現重大突破？



王鍵：與大多數期待中日關係改善的朋友一樣，我個人亦非常期盼習主席在六月份參加二十國集團（G20）領導人大阪峰會期間，如期與安倍首相舉行中日峰會，進一步夯實中日關係的政治基礎，持續推動中日關係改善的戰略性勢頭。但我亦坦率地說，在嚴峻的中美貿易戰的現實面前，在仍然充滿不確定性的中日關係面前，我們不宜過高期待兩國關係在短時間內實現重大突破。雖然中日關係改善勢頭總體非常好，但雙邊存在的結構性問題如釣魚島主權爭端、東海劃界等依舊未解，今後仍需要雙方作出不懈的探索與努力。再就是，雖然和平與發展是當今世界的時代主題，但我們必須承認，近年來不穩定、不確定性因素急劇上升，以“美國優先”為標誌的單邊主義和保護主義驟然抬頭，經濟下行風險明顯加大。由此，國際社會普遍期待G20在全球治理與維護多邊主義等方面發揮引領作用，這是時代賦予G20大阪峰會的重要歷史意義。我們期待G20大阪峰會傳遞推進多邊主義和開放型世界經濟的正面信號，堅定國際社會對維護自由經濟體制信心。中國大力支持日方舉辦G20大阪峰會，習近平國家主席即將參加G20大阪峰會，就是對日本成功辦會的最直接支持。一個正義公平的多邊貿易體制，也是確保與促進中日關係長足發展的重要存量。

