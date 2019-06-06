蔡政府：積極推動日台交流基本法

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月6日電（記者 洪德諭）針對“日台交流基本法”，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，台灣將會積極推動，透過與280多位日華議員懇談會的成員密切聯繫，使得在日本“國會”裡面厚植台灣的勢力，所有能夠增進台日關係的各種作為，都非常肯定與感謝。



日本李登輝之友會上月29日在東京舉辦國際研討會，並正式公布該會草擬的“日台交流基本法”，日本“國會議員”長島昭久還說將會帶頭提案，同時石破茂、中西哲均也都表示樂觀其成。對於“日台交流基本法”，“外交部”6日召開“單位主管例行新聞說明會”，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙提出上述說法，與會者還有“外交部”發言人李憲章、亞東太平洋司司長葛葆萱。



郭仲熙表示，什麼時候提出，目前還沒有比較具體的資訊，當然台灣對於此事樂觀其成，所有能夠增進台日關係的各種作為，都非常肯定與感謝，希望在既有的基礎上，繼續與日本各界密切聯繫共同合作促進台日關係。



媒體追問推動的可能性，郭仲熙指出，將會積極推動，透過與280多位日華議員懇談會的成員密切聯繫，使得在日本“國會”裡面厚植台灣的勢力，推進符合雙方利益的共同作為。



是否有具體作法？郭仲熙說，一定會採取積極作為並努力，基於台日雙方彼此尊重，不太方便露出檯面，台灣會“鴨子划水”努力。