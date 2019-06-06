國際金價摸高至1335美元／盎司　金飾銷量大漲

（圖片來源：北京青年報） 中評社北京6月6日電／繼上周五大幅上漲1.5%以後，本周國際金價繼續延續大漲勢頭，不斷創下近期高點。截至昨天下午5時北京青年報記者發稿時止，國際金價已經摸高1335美元／盎司，為今年3月份以來的最高水平。



金價整體處於高位



金飾銷量漲幅超三成



北青報記者了解到，受到人民幣匯率波動的影響，以人民幣計價的金價目前更是接近了3年來的高點。不過，受到金店金價波動略有滯後的影響，北京地區多家金店目前金飾品價格尚未“跟漲”，因此金店價格明顯比國際金價更划算。



加上每逢入夏時節本身就是金飾品銷售的高峰期，因此進入5月份以來金價一直堅挺，飾品金的銷售旺季和投資金的高潮叠加，形成了當前黃金銷售的火熱。



國華首飾的業務經理告訴北青報記者，近期黃金櫃台前來挑選飾品的消費者明顯增多，尤其是手鐲和項鏈銷售明顯增加。加上今年一些金飾品新工藝也吸引了一些追逐新潮的消費者。國華首飾的統計顯示，近期黃金飾品銷量漲幅超過了三成。



北京太陽金店總經理於桂英也表示，從5月以來黃金飾品的銷售就一直處於高峰期，“近兩周來的買金高潮一直在持續。”在中國黃金旗艦店，目前店裡每天的金品銷售都在七八十公斤，每天銷售額在2000萬元上下。

